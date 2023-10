Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table

Parce que s'aimer, c’est une des façons de faire la révolution.

À partir de la grande conversation collective lancée par Victoire Tuaillon dans son podcast Le Cœur sur la table, ce livre questionne les manières dont on s’aime aujourd’hui… et dont on pourrait s’aimer demain.

En quoi les mythes romantiques nous habituent-ils à la violence ?

Comment peut-on être hétéro et féministe ?

De quelle façon les systèmes oppressifs de genre, de race et de classe façonnent et abîment nos relations amoureuses, sexuelles et amicales ?

Comment construire de nouveaux modèles pour vivre et nourrir des relations plus profondes et égalitaires les un·es avec les autres ?

Un livre qui réinvente nos amours contemporaines, dédié à toutes celles et ceux qui ne veulent pas attendre la fin du patriarcat pour aimer.

—

Journaliste, Victoire Tuaillon a créé le podcast Les Couilles sur la table dans lequel elle questionne les masculinités avec ses invité·es. Après le succès de ce podcast et de son adaptation littéraire (Binge Audio éditions, 2019 et éditions Points, 2021), elle signe Le Cœur sur la table, un podcast documentaire sur l’amour qui cumule plus de dix millions d’écoutes. Son nouveau projet s'intitule Nous Faire Justice.