Il est courant de comparer les arts du point de vue de la forme. Dans Les Matériaux de l'art (Seui), Bernard Sève fait le pari inverse : il compare les arts du point de vue des matériaux qu’ils mettent en œuvre. Rien n’est plus concret que les matériaux, rien n’est plus invisible. On voit le tableau sans penser aux pigments. Ces matériaux sont matériels (argile, bronze) ou immatériels (thème musical, scénario dramatique) ; tous commandent une séquence conceptuelle rigoureuse : outils et techniques, pratiques corporelles, coopérations et collaborations, fragilités et restauration, usages seconds. Prenant en compte une centaine d’arts différents, le livre propose des rapprochements étonnants. Écartant la question classique "comment distinguer l’art du non-art ?", il développe la notion d’artisticité, qui pose qu’il n’y a pas de césure mais une continuité entre art et non-art : l'art se décline par degrés.

(Illustr. : Anselm Kiefer, "Comme une arche, elle a quitté la route", 2020-2021 ©Anselm Kiefer. Photo : Georges Poncet)