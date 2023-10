L'arc théorique de Paul Virilio

Réunis pour la première fois sous le titre La fin du monde est un concept sans avenir (Seuil) par les soins de Jean Richer, les vingt-deux essais de Paul Virilio embrassent quatre décennies (1976-2010) et décrivent un arc théorique partant du regard d’un enfant marqué par le bombardement de Nantes en 1943 pour aller jusqu’à celui du philosophe qui définira l’esthétique de la disparition. Le monde dans le viseur est en perpétuelle accélération, surpris par l’accident, habité par la guerre, frappé par les bombes climatique et informatique, incarcéré dans le communisme des affects, obsédé par la conquête du temps réel et l’effacement de la distance.

(Illustr.: Dunkerque et dessus Virilio, 5,6,7 juin 1969 ©Michel Pamart, photo Fonds S. Virilio)