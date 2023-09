Réunissant plus de deux cents cinquante chercheuses et chercheurs issus du monde entier, la somme réunie Pierre Singaravélou sous le titre Colonisations. Notre histoire (Seuil) nous invite à regarder la colonisation française en face, avec les yeux des colonisés et des colonisateurs. Dans une époque tout entière dominée par les questionnements identitaires et les affrontements mémoriels, ce livre collectif restitue de manière lucide, accessible et passionnante, la grande diversité et la complexité des situations coloniales en Afrique, en Asie, en Océanie et dans les Amériques. Le volume vient offrir une connaissance profondément renouvelée de la domination coloniale, de ses formes parfois surprenantes, de ses effets dévastateurs, de ses limites longtemps ignorées, ainsi que de ses rémanences actuelles. En inscrivant le fait colonial français dans le temps long – du XXIe au XVe siècle – des relations entre la France et le reste du monde, cette histoire globale en appréhende les continuités, les ruptures et les singularités. Ainsi peut-être comprendrons-nous mieux qui nous sommes.

(Photo. : École de jeunes filles en Algérie, Félix-Jacques Antoine Moulin, ca 1856-1857. ©RMN — Musée d'Orsay)