Spivak, la controverse des langues

Comment être à la fois celle qui est professeure, directrice de recherche à l’université Columbia de New York et celle qui enseigne dans les écoles rurales en Inde, écoles qu’elle a fondées pour les enfants déshérités ? Gayatri Chakravorty Spivak ne prétend pas se mettre "à la place" ; depuis sa place, avec du recul tout en restant dans une « walking distance », une distance humaine, franchissable, avec sa différence, ses expériences propres, elle se joint. Elle donne ainsi cours à la controverse des langues, fait entendre les "subalternes", se réclame des axiomes de Derrida : l’accueil inconditionnel, une "politique de l’amitié". Elle n’a pas peur du foisonnement, de la mobilité, de la caducité, pas peur du décentrement. Elle prône la dé-hiérarchisation politique, linguistique, culturelle, refuse l’emprise du modèle capitalistique occidental. Un recueil réuni par Mireille Calle-Gruber et Sarah-Anaïs Crevier Goulet sous le titre Gayatri Chakravorty Spivak. Politics of Reading and Writing : Vers de nouveaux imaginaires critiques (Hermann) vient révéler avec force qu'avec Gayatri Chakravorty Spivak se dessine la capacité de penser et d’acter, hors des catégories de l’humanisme traditionnel, une nouvelle sécularisation du politique.

Rappelons la parution en juin dernier du dialogue entre Judith Butler et Gayatri Chakravorty Spivak sur L'État global (Payot & Rivages) : comment peut-on encore avoir le sentiment d’appartenir à une nation ? Qui exerce le pouvoir aujourd’hui ? À l’ère des migrations permanentes dues à des pressions économiques, culturelles, militaires ou climatiques, l’État devient de plus en plus transitoire, temporaire, et ses habitants sont de plus en plus des apatrides. Qu’est-ce que la philosophie contemporaine peut nous dire sur ce phénomène ? Judith Butler et Gayatri Chakravorty Spivak discutent du déclin de l’État-nation, des réfugiés, du capitalisme globalisant, du droit d’avoir des droits, et de la pensée de Hannah Arendt.