Preghiera e poesia. Giornata di studio in memoria di Giovanni Pozzi OFM Cap. nel centenario della nascita (Locarno, Suisse)

Per Giovanni Pozzi “preghiera e poesia non sono sorelle”, come scrisse nel suo primo commento al Cantico di frate sole (1971), ma proprio a causa della necessità di distinguere accuratamente delle espressioni che s’indirizzano tutte due ad un assente - Dio, il pubblico -, ad entrambe dedicò gran parte della sua opera - e della sua vita. Professore di letteratura italiana, Pozzi commentò da virtuoso della filologia e della semiotica la tradizione poetica medievale e barocca - ma anche l’opera di contemporanei come Edoardo Sanguineti o Andrea Zanzotto -, e fu per decenni un “poetologo” come definì il teorico seicentesco dei “labirinti poetici” Juan Caramuel y Lobkowitz, una delle figure maggiori del suo magnum opus La parola dipinta (1981). Da prete e frate cappuccino, egli praticò giornalmente l’imperativo evangelico “pregare sempre” (Lc, 18, 11) - scrisse addirittura lui stesso le litanie alla Vergine per la chiesa di Santa Maria degli Angeli sul monte Tamaro. Da storico, infine, dedicò alle varie modalità della preghiera “popolare” in ambito lombardo importanti saggi - in particolare Come pregava la gente (1982) - raccolti in Grammatica e retorica dei santi(1997).

Per contribuire in modo originale alla celebrazione del centenario della nascità di questo grande maestro abbiamo dunque chiesto a nove studiosi di età, nazionalità e territori di ricerca molto diversi, di riunirsi nella sua città natale per rileggere i suoi contributi a proposito di preghiera e poesia e confrontarli con gli esiti della ricerca più innovativa di oggi. L’idea, in fondo molto semplice, è quella di presentare interventi che padre Pozzi, a volte polemico ma sempre aperto al dialogo, avrebbe amato ascoltare e discutere. Ad essi si aggiungeranno importanti testimonianze dell’architetto Mario Botta, fra Mauro Jöhri, custode della provincia ticinese dell’ordine cappuccino, e Saverio Snider, giornalista e nipote di padre Pozzi, che hanno conosciuto bene Giovanni Pozzi e lavorato a suo stretto contatto.

François Dupuigrenet Desroussilles (Florida State University) e Carlo Ossola (Collège de France)

Mattina

9h Saluto di Alain Scherrer, sindaco di Locarno

9h15 Saluto di frate Mauro Jöhri, custode della provincia ticinese dell’ordine cappuccino

“Un’ idea di chiesa”

9h30 Testimonianza di Mario Botta, architetto. “Erigere un’edificio sacro”, un dialogo con padre Pozzi

10h François Dupuigrenet Desroussilles (Florida State University). Lodare sempre: le litanie alla Vergine scritte da padre Pozzi per la chiesa di Santa Maria degli Angeli sul monte Tamaro

10h30 Discussione

Come pregava la gente ?

11h Testimonianza di Saverio Snider (Locarno). Padre Pozzi, etnografo, promotore e organizzatore culturale ticinese.

11h30 Holly Flora (Tulane University, New Orleans). San Francesco in preghiera: la devozione alla ferita al fianco di Cristo in un manoscritto della Legenda Major di Bonaventura.

12h Alessia Meneghin (Università degli studi di Bergamo). Forme e modi della devozione popolare in Toscana: costumi, oggetti e preghiere tra tardo Medioevo ed età moderna

12h30 Daniele D’Aguanno (Università di Napoli, L’Orientale). Come pregava la gente al Centro e al Sud: note su lingua e retorica delle preghiere popolari di area mediana e meridionale

Pomeriggio

Poesia in forma di preghiera

14h30 Laura Quadri (Università della Svizzera italiana, Lugano) Disvelamento e marginalità: mistica e poesia in padre Giovanni Pozzi

15h Giacomo Jori (Università della Svizzera italiana, Lugano). Preghiera e tradizione. Sul Cantico di San Francesco nel Cinquecento italiano

15h30 Erminia Ardissino (Università di Torino). Rinascimento biblico. il Nuovo Testamento nei poemi del cappuccino Ludovico da Filicaia (1548-1549)

17h Sandra Migliore (Università di Torino). “Sanfrancescherie? Si salvi chi può!”. Usi e abusi della figura di san Francesco nel XX secolo.

Lectio magistralis

17h30 Carlo Ossola (Collège de France). "Inclina cor meum, Deus". Sul limitare dell'orazione.

Altre manifestazioni legate alla giornata di studio

Venerdi 13 ottobre 2023 alle 17h30 presentazione alla Biblioteca cantonale di Locarno, via Cappuccini 12, del libro di Giovanni Pozzi San Francesco di scrittura in preghiera, ed. François Dupuigrenet, pref. Pietro Maranesi, Locarno, Armando Dadò, 2023.

Domenica 15 ottobre 2023 alle 11h messa in memoria di padre Pozzi celebrata da mons. De Raemy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli sul monte Tamaro.