L’histoire dans les histoires et le temps des langues / Die unmittelbare Vergangenheit: Geschichte(n) übersetzen avec/mit Nathalie Koble et Irma Wehrli

Du 19 au 22 octobre 2023 au Château de Lavigny (Suisse)

Délai d’inscription : 31 août 2023

L’Histoire a de multiples façons de se fondre dans les histoires. La littérature est un moyen privilégié de se projeter dans un avenir rêvé ou redouté et d’explorer le passé, qu’il soit reconstitué ou imaginé. La lecture rend le révolu saisissable, ou autrement dit le passé présent. En tant qu’opération de lecture appliquée, la traduction est une constante actualisation, quelle que soit la période évoquée par le texte d’origine. Quelles stratégies narratives et poétiques donnent une actualité au passé, ou rendent compte de la puissance d'appel du lointain ? Et qu’implique le changement de contexte et d’époque qui s’opère alors ?

Entre le temps de création et le temps raconté, il existe souvent une distance temporelle, encore augmentée dans le cas de traductions tardives. Comment faire pour donner une patine à la langue, sans effet d’artifice ? Et quand ce sont des textes contemporains qui proposent de plonger dans un univers très ancien, par quelle poétique la traduction y donne-t-elle accès ?

Cet atelier thématique s’adresse à toute personne rencontrant dans sa traduction une problématique liée à l’histoire, ou à l’anachronisme et à ses effets ; il peut s’agir d’œuvres dans lesquelles l’histoire, ou l’histoire de la langue, représente un enjeu, de textes historiquement datés (poésie, fiction, etc.), ou encore de textes qui font du dialogue entre les temps un élément de leur poétique.

Animation de l’atelier Nathalie Koble est poète, enseignante et traductrice de l’ancien et du moyen-français (XIIe-XVe siècles). Elle est spécialiste de la littérature courtoise du Moyen Âge (poésie et fictions). Elle a récemment publié une retraduction de Boccace (Décamérez!, Macula, 2021) et une anthologie de femmes troubadours (Trobairitz, Ed. des femmes, 2023). À l’École normale supérieure (Paris) et à l’École polytechnique (Palaiseau), elle travaille sur la mémoire du Moyen Âge dans la littérature et la création contemporaines. Elle siège également au Conseil d’administration d’ATLAS, Association pour la promotion de la traduction littéraire.

Thematische Übersetzungswerkstatt - Ausgangssprache frei

Vom 19. bis zum 22. Oktober 2023 findet die Übersetzungswerkstatt im Château de Lavigny (Schweiz) statt. Im deutschen wird sie von Irma Wehrli geleitet und im französischen von Nathalie Koble.

Anmeldefrist : 31. August 2023

Texte können von einer erhofften Zukunft handeln, gelegentlich auch von einer erträumten oder versäumten Gelegenheit im Irrealis. Häufig berichten sie jedoch von imaginiertem Vergangenem, das die Schreibenden festhalten wollen, weil es für sie noch bedeutsam und gegenwärtig ist. Mit welchen Strategien schaffen sie Aktualität, und wie kann dies im Kontext einer neuen Zielsprache gelingen?

Als Übersetzer*innen haben wir es immer mit Texten zu tun, die schon geschrieben wurden und für ein neues Publikum in einer anderen Sprache erzählt werden. Manchmal ist die Distanz zwischen Entstehungszeit und Inhalten der Originale und unserer Gegenwart groß. Welche Stilmittel gibt es, um die Zeitverschiebung zu formulieren? Wie klingt eine historisierende Sprache, ohne künstlich zu wirken? Und wie dringen wir zum frischen Kern einer alten Geschichte vor, damit die Lesenden sich wie mittendrin im Geschehen fühlen?

In dieser thematischen Werkstatt geht es um Übersetzungen, die sich mit Geschichte(n) befassen. Es kann sich um Texte handeln, in denen die Geschichte selbst im Fokus steht, um historisch verankerte Texte oder auch einfach um Texte, die sich in der Vergangenheit abspielen.

Workshopleitung Irma Wehrli ist seit 1984 selbständige literarische Übersetzerin, mit den Schwerpunkten klassische englischsprachige Autor*innen des 19. und 20. Jahrhunderts sowie Gegenwartsliteratur. Sie hat u.a. Katherine Mansfield, Thomas Wolfe, Walt Whitman, Rudyard Kipling und Oscar Wilde übersetzt. 2017 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Universität Basel für ihr Gesamtwerk als Übersetzerin und Kulturvermittlerin.