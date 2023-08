Poste de maître de conférences en littérature comparée sur le campus pacifique de l'Université catholique de l'Ouest

Ce poste consiste à mener différentes activités d’enseignement, de coordination pédagogique et administrative et de préparation d’un dossier de recherche (la première année).

Rattaché(e) hiérarchiquement à la direction du Campus pacifique et académiquement à la Doyenne de la Faculté des humanités, vous assurez les 3 grandes missions suivantes :

1) Enseignments

Vous dispensez vos activités d’enseignement préférentiellement en licence sciences de l’information et de la communication mais pourrez intervenir dans les trois autres filières du campus notamment autour des enjeux de la méthodologie de l’écrit et la maîtrise de la langue française. Vous développez des approches pédagogiques en lien avec vos matières et avec les attentes des étudiants afin de garantir un engagement fort de leur part.

2) Responsabilités administratives et pédagogiques

Humanité, proximité, dialogue et liberté sont les 4 valeurs de l’Université catholique de l’ouest. Auprès de nos étudiants, elles s’expriment concrètement ;

- par un accompagnement individualisé passant par une disponibilité en temps et en qualité d’écoute, visant le développement tant personnel que professionnel de l’étudiant.

- par les responsabilités administratives et pédagogiques qui permettent de créer un environnement favorable à cet accompagnement.

Cette expression de notre singularité est attendue dans la réalisation de la mission portée par nos maîtres de conférences.

Vous êtes responsable de formation d’une à deux années de Licence en Sciences de l’information. A ce titre, vous avez en charge :

· constitution et animation de l’équipe pédagogique en conformité avec les attendus de la maquette

· planification des activités et organisation des validations (cc et examens)

· recrutement et accompagnement de l’étudiant

· encadrement pédagogique de la formation

· développement des réseaux de professionnels et des partenaires pour accompagner la formation

En tant que membre de la Faculté des Humanités, et plus précisément de l’équipe pédagogique infocomiste,

· vous assistez et participez aux Conseils de licence de la discipline et aux Conseils facultaires.

· vous évaluez les programmes et les cours existants et formulez des recommandations, sous l’égide du responsable de diplôme de la formation.

· vous participez à la conception et/ou à l’évolution de la maquette (enseignements et examens, prévision de développement à cinq) en lien avec les autres responsables sur les autres campus, en lien direct avec le/la responsable de diplôme de la Faculté.

· vous assurez la communication autour de la licence sur les salons étudiants et lors des Journées « Portes Ouvertes » de l’Université.

Le détail de ces différentes activités est accessible en annexe (à la fin du document).

3) Préparation d’un dossier de recherche

Un temps spécifique vous sera alloué la première année pour la préparation d’un dossier présentant le travail de recherche que vous prévoyez d’engager sur les trois années à venir, en lien avec la thématique fédératrice de l'université catholique de l'ouest : « Evolutions technologiques et défis anthropologiques ».

En fonction du bilan de l’année et du dossier présenté, vous avez vocation à obtenir le statut d’enseignant-chercheur et à disposer ainsi d’un temps de recherche.

Vous poursuivez vos activités de recherches dans le cadre d’un double rattachement : à un laboratoire public d’une part, et à l’équipe du centre de recherche "humanités et sociétés de la faculté des humanités de l'université catholique de l'ouest d’autre part. Vos intérêts de recherche devront s’inscrire dans l’un des axes du centre dre recherche et s’intégrer aux projets collectifs qui y sont menés. Vous êtes source de propositions pour l’animation des travaux de recherche de l’équipe et vous participerez aux réunions. Vous vous impliquez dans l’organisation de manifestations scientifiques. Vous êtes inséré dans les réseaux académiques et disciplinaires, et participez aux réseaux universitaires et professionnels, localement et aux autres échelons territoriaux.

Ce faisant, vous contribuez à l’animation et au développement du rayonnement de la recherche à l'université catholique de l'ouest et sur le territoire polynésien.

Profil

Vous êtes titulaire d’un doctorat en littérature comparée et vous êtes qualifié dans la section 10 du cnu.

Grade : maître de conférence - discipline : littérature comparée.

Vous pouvez attester d’une activité de recherche par des publications de qualité. Un engagement dans des projets de recherche financés est fortement apprécié.

Vous possédez une expérience de l’enseignement et de l’encadrement pédagogique et une connaissance de l’enseignement supérieur. Une excellente connaissance de la culture et du territoire polynésien seront appréciés afin de mettre en cohérence la formation avec les besoins du territoire et les débouchés professionnels.

Capacités et aptitudes

Vous pouvez vous prévaloir d’expériences et d’aptitudes pédagogiques (enseignement, ingénierie) dans l’enseignement supérieur, de compétences numériques et organisationnelles. Vous êtes doté d’excellentes capacités relationnelles en vue de collaborations avec une diversité d’interlocuteurs internes et externes (étudiants, parents, assistant(e)s de formation, fonctions support …), de capacités d’animation et de communication ainsi que d’une bonne maîtrise de l’anglais. L’internationalisation étant un axe fort , une expérience à l’étranger ou en lien avec l’international est fortement appréciée.

Conditions :

Contrat à durée déterminée temps plein

Lieu : campus pacifique de l'Université catholique de l'Ouest

Date d’embauche : 15 septembre 2023

Statut : maître de conférences

Rémunération selon la grille salariale du campus

Contact

Les personnes intéressées pourront adresser leur dossier de candidature au plus tard le vendredi 25 août à dirisepp@isepp.pf et drh@dec.ddec.pf.

Documents à envoyer sous la référence Maître de conférence – littérature comparée -Université catholique de l'Ouest, Campus pacifique :

- cv détaillé d’enseignements et de recherche faisant état des publications dans les revues classées par l’hceres et le cnu - 2 travaux mentionnés dans le CV

- lettre de motivation

- attestation du diplôme de doctorat

- rapport de soutenance de thèse

- avis de la qualification du CNU (à communiquer plus tard si qualification en cours)

- thèse de doctorat

Les candidats, dont le dossier aura été retenu, seront ensuite conviés à une audition.

—

ANNEXE

Détail des RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES :

Vous êtes responsable de formation d’une année de Licence en Sciences de l’information et de la communication. A ce titre, et avec le soutien des responsables académiques, vous avez en charge :

· La constitution et l’animation de l’équipe pédagogique en conformité avec les attendus de la maquette :

o Le sourcing de nouveaux enseignants d’un point de vue de l’adéquation entre le profil/les compétences attendues

o le développement d’un réseau de professionnels et de partenaires

o L’accompagnement à l’intégration des nouveaux enseignants/intervenants sur les aspects contractuels, pédagogiques etc…

· La planification des activités et organisation des validations (CC et examens)

o la planification des activités de la formation, principalement l‘emploi du temps de la licence en Sciences de l’information et de la communication.

o l’organisation des validations

o la participation à l’ingénierie de formation (définir et organiser le recueil des éléments pour évaluer la formation, contribuer à l’élaboration des maquettes)

o l’encadrement pédagogique de la formation (rédiger les documents pédagogiques, diffuser les informations institutionnelles, relayer les besoins et attentes des étudiants et assurer le retour des questions)

o la collaboration étroite avec l’assistanat de formation

· Recrutement et accompagnement de l’étudiant :

o le recrutement et l’accompagnement pédagogique des étudiants (assurer le suivi pédagogique et l’orientation des étudiants, les rencontrer, accompagner/alerter sur les situations individuelles). Une attention particulière à l’accompagnement personnalisé de vos étudiants est attendue au sein de l’établissement : vous êtes le premier interlocuteur des étudiants et vous les conseillez dans leur orientation professionnelle et dans le choix et le suivi de leurs stages.

· Encadrement pédagogique de la formation :

Vous êtes responsable des stages de l’année de Licence dont vous avez la coordination. Vous avez ainsi en charge :

- la veille des offres de stage et la prospection des nouveaux partenaires et professionnels,

- la réception des offres de stage et les réponses aux structures,

- l’accompagnement et la supervision des étudiants stagiaires (préparation à la recherche de stage, suivi durant le stage)

Vous participez aux réunions et conseils (pédagogique, de perfectionnement, facultaire) organisés au niveau des diplômes de Licence de Sciences de l’information et de la communication et vous mettez en œuvre et veillez au respect des décisions et recommandations académiques et pédagogique de la Faculté au niveau local. Vous participez également aux pré-jurys de délibération de ces diplômes.

—



[1] Pour plus de détails, voir le site web du CHUS : https://recherche.uco.fr/equipe/chus