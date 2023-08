Isabelle Kalinowski, La mélodie du monde

Entre Berlin et New York, autour de 1900, un intérêt nouveau pour les musiques extra-européennes donne naissance à ce qui ne s’appelle pas encore l’ethnomusicologie. Le passage d’une troupe de danseurs musiciens amérindiens en Allemagne est pour l’anthropologue Franz Boas et le philosophe Carl Stumpf l’occasion d’un bouleversement des évidences. Comment « entendre » ce qu’on n’a jamais entendu sans y projeter le déjà connu ?

À leur suite, musicologues (Erich von Hornbostel) puis sociologues (Georg Simmel, Max Weber) tirent parti des recherches sur l’acoustique et la perception pour affiner leur écoute des rythmes et mélodies du monde. Dans ce moment historique où différentes sciences font alliance, la persistance de schèmes coloniaux et de hiérarchies brutales coexiste avec de singulières soifs d’expérimentation de pensée, au contact de réalités mal connues.

Isabelle Kalinowski est germaniste, directrice de recherches au CNRS (Laboratoire Pays germaniques de l’École normale supérieure, Paris), et autrice de travaux sur Franz Boas et la perception des différences.

Table des matières

Introduction

I Les sciences expérimentales de l'écoute musicale

1. Physiologie du son, perception et corporéité : Hermann von Helmholtz

2. Le concept d’attention : la Psychologie du son de Carl Stumpf

II Naissance de l'ethnomusicologie

3. À l’écoute des musiques amérindiennes : Carl Stumpf et Franz Boas

4. Franz Boas et le phénomène de « cécité sonore »

5. L’écoute musicale élargie aux dimensions du monde

6. Méthodes d’enregistrement et de transcription : « l’euphorie de la comparaison »

III Comparatisme et évolutionnisme musical en question

7. Le yodel alpin selon Georg Simmel et Erich von Hornbostel : la « primitivité » en débat

8. « L’incroyable monotonie des chants des sauvages »

9. Max Weber et la notion de « rationalité » de l’harmonie

10. Gestalt et rupture avec l’évolutionnisme

IV Melos et rythme, sur les rapports entre musique et danse

11. Rythmes organiques, travail et « danses extatiques » : la thèse de Karl Bücher et ses critiques

12. Les « danses mélodiques » de Erich von Hornbostel

13. Geste musical, melos et « race »

Conclusion

Table des illustrations.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un entretien avec l'auteur :

"Histoire de la BO du monde", par Pierre Tenne (en ligne le 9 août 2023).



Isabelle Kalinowski propose avec La mélodie du monde une exploration de textes inédits en français mais dont l’impact sur la pensée musicale reste à la fois immense et plus qu’actuel. Entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle, des penseurs allemands ou états-uniens inventaient en effet une compréhension neuve de la musique, dans laquelle se sont forgées des théories et des pratiques radicales et influentes. L’ampleur intellectuelle et sensible de ce livre important soulève de nombreuses questions, que nous avons préféré soumettre à son autrice.