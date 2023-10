Sous le titre Écrits fantômes. Lettres de suicides (1700-1948) qui paraît ces jours-ci aux éditions Verticales, Vincent Platini donne à lire le résultat de plus de quatre ans d’enquête dans différents fonds d’archives judiciaires en France : un corpus de centaines de lettres de suicides écrites entre 1700 et 1948, présentées par un résumé des circonstances ayant précédé le passage à l’acte, faisant valoir la qualité formelle et littéraire des courriers, des exercices de style funèbres permettant des coups de force et suscitant par leur urgence des émotions diverses. Ce recueil illustré de photos, organisé en dix cercles et une postface, ouvre un nouvel horizon au champ épistolaire, autant du côté des historiens (la mort volontaire ayant été peu étudiée) que des amateurs d’art brut scriptural. Objets d’un art de soi funèbre, elles méritaient d’entrer en littérature.