Muriel Pic, Dialogues des morts sur l’amour et la jouissance

Georges Bataille converse sur l’amour et la jouissance avec Timothy Leary et Edith Piaf, Rosa Luxemburg avec Nelson Mandela, Victor Hugo avec Nina Simone, Maya Deren avec Mahatma Ghandi. L’atmosphère fantastique de ce livre, composé de dialogues et de récits de rêves, est celle des contes, dont le savoir se transmet de bouche à oreille. Dans les paroles que s’échangent les défunts comme dans les récits de rêves, les traits sont brefs et clairs, les chutes parfois absurdes dans leur morale, cruelles aussi, souvent tendres. Le livre propose de jouir pleinement de notre faculté d’imaginer et de raconter face à ce qui nous inquiète : l’amour et le genre, les relations sociales et les émotions, la mort et notre place dans l’univers, la folie et la logique du progrès, la vérité du langage et le chaos du monde.