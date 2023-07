Marion Poirson-Dechonne, Le Mystère Starewich. Un imaginaire à la confluence des deux cultures

Ladislas Starewitch, inclassable réalisateur de films d'animation et de films en prises de vues réelles, créateur de la ciné marionnette, aurait pu tomber dans l'oubli. Aujourd'hui le patient travail de collecte et de restauration de sa petite fille Léona Béatrice et de son époux François Martin permet d'accéder à ses films. Son univers merveilleux plein d'humour rappelle celui de Méliès. Mais il présente aussi un caractère d'étrangeté. D'où vient cette dimension énigmatique et cette originalité ? Le mystère Starewitch est celui de sa création. Son appartenance à une double culture européenne et slave pourrait-elle en donner les clés ? La pertinence de cet ouvrage réside dans l'exploration de cette double culture dans laquelle s'ancre l'œuvre du réalisateur. Entre archaïsme et modernité, elle puise ses racines dans le monde slave, mais renvoie aussi à la culture française et européenne qui l'a nourrie.