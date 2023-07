Robert Penn Warren, Au nom des Noirs. États-Unis, 1964 : au cœur du mouvement pour les droits civiques

En 1964, Robert Penn Warren lance une série d’interviews des représentants du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il rencontre Martin Luther King, Malcolm X, James Forman mais aussi les écrivains James Baldwin et Ralph Ellison, sans oublier de nombreux militants locaux, actifs sur le terrain.

Pour l’auteur de Tous les hommes du roi, il s’agit d’une véritable quête, qui va bien au-delà du reportage ou de l’exercice journalistique. Enfant du Sud des États-Unis, Robert Penn Warren a vécu dans une société ségrégationniste. Il s’interroge sur le poids de cette éducation et sur l’avenir des relations entre communautés. Loin de tout militantisme, il retranscrit ici ses entretiens en veillant à conserver le ton exact des échanges. À l’heure où les questions d’intégration comptent parmi les sujets centraux de nos sociétés, Au nom des Noirs constitue un document exceptionnel où les dialogues sont complétés par les réflexions personnelles de l’un des derniers géants de la littérature américaine.

Historique, introspectif, porté par une exigence jamais prise en défaut et un style unique… cet ouvrage échappe à toutes les classifications. « Il s’agit de ma tentative pour comprendre ce que je pouvais comprendre. J’ai conservé la forme des conversations car je voulais que le lecteur puisse voir, écouter et ressentir ce que j’avais vu, écouté et ressenti. Ce livre devait être le plus honnête possible », résume Robert Penn Warren.