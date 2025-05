Yves Gingras et William R. Shea, L'Ambassadeur de Galilée

Galilée a révolutionné notre manière de voir les planètes. Toutefois, la science, elle, se fait non pas dans le vide sidéral, mais sur terre, parmi les humains. Tout astronome de génie qu’il fût, Galilée était en même temps un homme d’affaires, un politique, un mari et un père. Il est fort à parier qu’il a consacré beaucoup plus de temps à cajoler les grands de ce monde, à se défendre devant ses ennemis, à se livrer à des commerces petits et grands, et à fréquenter des artistes qu’à observer le ciel, l’oeil collé à sa lunette.

Dans ce livre, deux grands spécialistes de l’histoire des sciences reconstituent les mémoires imaginés d’un témoin privilégié de la carrière de Galilée, Francesco Niccolini, qui fut de 1621 à 1644 ambassadeur à Rome du grand-duc de Toscane, dont Galilée était le protégé.

Ayant été au coeur des échanges avec le pape pour sauver Galilée d’une condamnation certaine à son procès de 1633, l’ambassadeur nous raconte avec verve les relations de l’astronome avec les divers acteurs importants de la cour vaticane, en particulier le cardinal Francesco Barberini, neveu du pape Urbain VIII, et le père dominicain Niccolò Riccardi, secrétaire du Saint Office au moment de décider (entre 1630 et 1632) de la publication du Dialogue sur les deux principaux systèmes du monde, ouvrage qui déclenchera la colère du pape.

Établis à partir de la volumineuse et passionnante correspondance de Niccolini, en grande partie inédite, ces faux mémoires projettent un éclairage original sur la vie d’un des plus grands scientifiques de tous les temps. En plus de nous faire découvrir des aspects méconnus de la carrière de Galilée, comme la mise au point de sa méthode de détermination de la longitude et les efforts qu’il a déployés pour la vendre aux grandes puissances maritimes qu’étaient l’Espagne, les Provinces unies et la France, ce livre nous rappelle, en brossant un passionnant tableau d’époque, la grande contingence des événements historiques.

Table des matières :

Préface

Avis au lecteur

Ma famille

La charge d’ambassadeur

CHAPITRE 1

De Padoue à Florence

CHAPITRE 2

Mon père reçoit Galilée à Rome

À la recherche d’appuis romains

Réceptions en l’honneur de Galilée

CHAPITRE 3

Un premier échec

Galilée se mêle de théologie

Galilée retourne à Rome

Jugements des congrégations du Saint-Office et de l’Index

Galilée se justifie

Galilée s’attarde à Rome

CHAPITRE 4

Galilée et la science des longitudes

Les experts se prononcent contre la méthode de Galilée

Changements de garde

CHAPITRE 5

Un pape ami de Galilée

Un pape ami des arts

Tractations durant un conclave

Maffeo Barberini, admirateur de Galilée

Controverses astronomiques

Urbain VIII et l’astrologie

Le cardinal fait l’éloge de Galilée

CHAPITRE 6

Galilée rencontre Urbain VIII

Galilée se remet à l’écriture du Dialogue

CHAPITRE 7

Galilée relance les négociations sur sa science de la longitude

CHAPITRE 8

Galilée se rend à Rome négocier la publication de son Dialogue

L’audience

Galilée fait appel à Riccardi

La perte du prince Cesi

CHAPITRE 9

La catastrophe

Une audience mémorable

Un document compromettant pour Galilée

Galilée convoqué à Rome

CHAPITRE 10

La condamnation

Le calme avant la tempête

Séjour au Saint-Office

La sentence

Séjour à Sienne

Conjectures

CHAPITRE 11

Galilée dans sa prison d’Arcetri

Une renommée grandissante en Europe

Sollicité par les Français sur la longitude

Galilée tente sa chance auprès des Hollandais

Galilée surveillé

À la recherche d’un imprimeur

Urbain VIII refuse à Galilée une sépulture digne de son rang Epilogue



Notes

Sources des portraits

Bibliographie