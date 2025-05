Théo Van Rysselberghe, Correspondance avec André Gide et les siens (1899-1926)

Édition de Pierre Masson et Peter Schnyder

L’histoire de l’amitié qui a uni André Gide et le peintre belge néo-impressionniste Théo Van Rysselberghe ne peut se raconter sans qu’on évoque la femme de ce dernier, Maria Van Rysselberghe. C’est par le charme de ce couple que Gide a été conquis. Si Maria a acquis auprès de l’écrivain une place privilégiée, c’est bien Théo, par son talent et son esprit d’ouverture à l’égard des autres créateurs, qui a constitué pour Gide un passeur idéal vers le monde de l’art : le peintre n’a-t-il pas reconnu en lui une figure tutélaire du monde littéraire et artistique, en le plaçant dès 1903 au centre de son grand tableau-manifeste Une lecture ?

Cette correspondance, témoignage d’une intimité, renforcée par la proximité entre Gide et Élisabeth Van Rysselberghe — la fille de Théo —, qui devait finalement provoquer la rupture entre les deux hommes, rend compte de leurs réflexions sur l’œuvre à accomplir selon l’idéal propre à « l’esprit NRF » : la recherche patiente de la qualité, sans compromis ni compromissions.

