Claudie Martin-Ulrich (dir.), Bibliothèque idéale de la consolation. De l'Antiquité au XVIIe siècle

Dirigée par Claudie Martin-Ulrich, en collaboration avec Michèle Gally et Sabine Luciani

Comment apaiser la souffrance ? Quels mots et quels gestes peuvent soulager la perte, qu’elle soit humaine, matérielle ou morale ?

Ces questions ne sont pas propres à nos sociétés modernes. Les Anciens étaient conscients des limites de la parole : les figures d’inconsolables peuplent leur littérature. Mais, malgré les échecs thérapeutiques et les résistances, ils étaient confiants dans les pouvoirs du logos et de la parole consolante.

Cette anthologie exhaustive et inédite donne à lire des siècles de paroles réconfortantes, de mots aussi intimes qu’universels, qui témoignent de la longue histoire de la consolation, depuis les textes sanskrits et ceux de l’antiquité gréco-latine, jusqu’au Moyen Âge et à l’époque moderne qui les revisitent. Les admirables écrits ici réunis, et pour une bonne part nouvellement traduits, sont de natures diverses : littéraires, éthiques, rhétoriques, philosophiques et spirituels, tous à visée consolatoire.

Le recueil est articulé en trois parties. La première propose une découverte par les textes de cette longue tradition consolatoire. Un deuxième volet, « formes et genres », témoigne de la diversité formelle des discours de consolation : lettres, traités, oraisons funèbres, sermons, poésie épique, élégiaque, théâtre, etc. Le dernier volet montre, toujours par les textes, comment les discours de consolation ont été construits et quelles sont leurs limites.

Si notre besoin de consolation est impossible à rassasier, l’humanité n’a jamais cessé de s’y employer.

Lire un extrait…

Écouter un extrait…

Table des matières :

Introduction

Écarts

Repères

Traces vives

Parcours sensibles

Anthologie de la consolation

Parcours diachronique

Antiquité grecque

Antiquité romaine (Ier s. av.-IIe s. ap.)

Tradition chrétienne (Ier siècle-VIe siècle)

Moyen Âge

XVIe siècle

XVIIe siècle

Formes et genres

Lettres

Traités d’épistolographie

Sermons et oraisons funèbres

Formes du lyrisme

Dialogues

Traités et manuels

Sentences et maximes

Acteurs, motifs et pratiques

Figures du consolateur

Motifs d’affliction

Pratiques consolatoires

Réflexions sur les méthodes

Consolations paradoxales

Impossibles consolations

Repères bibliographiques

Contributeurs