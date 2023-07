Théâtre/Public n° 248. Les théâtres de Marx

Entretien : Alice Laloy

Coordination : Olivier Neveux

En 2017, dans le magazine Elle, Emmanuel Macron donnait ce « conseil aux jeunes : lisez Marx ». À sa manière, le dossier de Théâtre/Public suit cette recommandation et explore, exemples à l’appui, quelques-unes des façons dont Marx (sa figure, sa pensée, son spectre) a pu hier, et peut encore aujourd’hui, animer la création théâtrale.

Le numéro s’ouvre par un entretien avec Alice Laloy autour de son théâtre qui entremêle matières, objets, musiques, images, machines, marionnettes, interprètes, et mots… Enfin, les miscellanées reviennent sur la parution de deux volumes importants de textes de Louis Jouvet, rendent hommage aux figures de Straub-Huillet et Godard et à l’importance du théâtre pour leurs films, et donnent à découvrir l’œuvre de l’autrice Sultan Ulutas Alopé.

Sommaire

Entretien avec Alice Laloy, réalisé par Cyrielle Dodet. « Explorer poétiquement la fabrique théâtrale »

Dossier « Les théâtres de Marx », coordonné par Olivier Neveux

- Sonia Dayan-Herzbrun. « Autour de Franz von Sickingen : académisme et révolution » - Isabelle Garo. « Les deux théâtres politiques de Marx Marie-Ange Rauch. Le syndicalisme des comédiens et la lutte des classes, 1890-1960 »

- Irène Bonnaud. « Shakespearisez »

- Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini. « Notes sur Gramsci et le théâtre de Pirandello »

- Matthieu Renault. « Shakespeare dans la Caraïbe. Sur C.L.R. James »

- Christian Biet. « Le XVIIe siècle comme enjeu critique. Marx, Goldmann, Racine »

- Michel Bataillon. « Un nouvel art poétique du théâtre politique »

- Arnaud Maïsetti. « Marxisme de Bernard-Marie Koltès »

- Rui Pina Coelho. « À l’assaut du ciel. De la fragilité du marxisme au quotidien, des enfants et de la mélancolie »

- Ambre Ivol. « Marx in Soho, ou l’impératif théâtral dans l’œuvre de Howard Zinn »

- Audrey Vernon. « Amoureuse de Marx et d’Engels ! »

- Fanny Gayard. « Ce n’est qu’un début… »

- Julie Jaroszewski. « Marronner Marx »

- Julien Vella. « Dialectiques du cabotinage. Le Banquet Capital de Sylvain Creuzevault »

- Karel Vanhaesebrouck. « Marx reloaded.Du théâtre post-documentaire au théâtre politique » - Jacques Delcuvellerie. « Correspondance(s). Tendance-brecht/version-pasolini" - Olivier Neveux. « Voir davantage. Critiquer en marxiste »

Miscellanées

- Entretien entre Olivier Rony et Jean-Louis Besson. « Redécouvrir Louis Jouvet »

- Thomas Voltzenlogel. « Les scènes de la discorde. Sur le cinéma de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet »

- David Faroult. « Godard et le théâtre (propos inédits) »

- Sultan Ulutas Alopé. « La Langue de mon père »