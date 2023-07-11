Édition
Nouvelle parution
Johannes Althusius, La politique méthodiquement ordonnée et illustrée par des exemples sacrés et profanes (trad. Gaëlle Demelemestre)

Johannes Althusius, La politique méthodiquement ordonnée et illustrée par des exemples sacrés et profanes (trad. Gaëlle Demelemestre)

  • Genève, Librairie Droz, coll. "Classiques de la Pensée Politique", 2023
  • EAN : 9782600064125
  • 824 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Esther Demoulin (Source : Librairie Droz)

Longtemps négligée par l'historiographie, la Politique (1614) du juriste et théoricien politique allemand Johannes Althusius (1557-1638) est aujourd'hui considérée comme un ouvrage phare de la pensée politique. La présente édition en propose la première traduction française intégrale. À l'encontre de la théorie bodinienne de la souveraineté sur la base de laquelle est en train de s'installer en Europe l'absolutisme monarchique, Althusius présente une doctrine intégrale de la politique fondée sur l'idée d'un partage des droits de souveraineté à l'ensemble des membres de la république. Il forge un modèle inédit de démocratie corporative basé sur une institutionnalisation subsidiaire de la république, qu'il offre en alternative à la centralisation des pouvoirs défendue par les légistes de son temps. Très novatrice également, sa théorie politique contractualiste lui permet de défendre le droit de résistance et le contrôle du pouvoir par les citoyens. 

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I : LES TRAITS GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE

CHAPITRE II : LA CONSOCIATION PRIVÉE DOMESTIQUE ET NATURELLE, ET EN PARTICULIER LA CONSOCIATION CONJUGALE

CHAPITRE III : LA CONSOCIATION DES PARENTS

CHAPITRE IV : LA CONSOCIATION DES COLLÈGUES

CHAPITRE V : LA CONSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ ET SES FONDEMENTS

CHAPITRE VI : LES ESPÈCES DE LA CITÉ ET LA COMMUNICATION ENTRE CITOYENS

CHAPITRE VII : LA COMMUNAUTÉ DE DROIT PROVINCIAL

CHAPITRE VIII : L’ADMINISTRATION DU DROIT PROVINCIAL

CHAPITRE IX : LE DROIT DE SOUVERAINETÉ ECCLÉSIASTIQUE

CHAPITRE X : LA LOI ET SON EXÉCUTION

CHAPITRE XI : LE DROIT DE SOUVERAINETÉ SÉCULIER PARTICULIER

CHAPITRE XII : L’IMPOSITION ORDINAIRE DU ROYAUME

CHAPITRE XIII : L’IMPOSITION EXTRAORDINAIRE DU ROYAUME

CHAPITRE XIV : LES CHARGES PERSONNELLES DU ROYAUME

CHAPITRE XV : LES PRIVILÈGES DE CERTAINS HABITANTS DU ROYAUME

CHAPITRE XVI : LA PROTECTION DE LA CONSOCIATION UNIVERSELLE

CHAPITRE XVII : LE SOIN DES BIENS DU CORPS DE LA CONSOCIATION

CHAPITRE XVIII : LES ÉPHORES ET LEUR FONCTION

CHAPITRE XIX : LA TRANSMISSION DU DROIT DU ROYAUME, C’EST-
À-DIRE DU COMMANDEMENT UNIVERSEL

CHAPITRE XX : LA PROMESSE DE SOUMISSION ET L’HOMMAGE

CHAPITRE XXI : DE LA LOI À LAQUELLE IL FAUT ADAPTER L’ADMINISTRATION DE LA RÉPUBLIQUE

CHAPITRE XXII : DE LA LOI PARTICULIÈRE DES JUIFS, SI ELLE EST UTILE À LA RÉPUBLIQUE DES CHRÉTIENS, ET DANS QUELLE MESURE ELLE EST ABOLIE

CHAPITRE XXIII : LA NATURE ET LES SENTIMENTS DU PEUPLE

CHAPITRE XXIV : LA DOUBLE NATURE DU POUVOIR DE COMMANDEMENT ET DE LA DISPOSITION À SON ÉGARD

CHAPITRE XXV : L’AUTORITÉ DU MAGISTRAT SUPRÊME

CHAPITRE XXVI : LA PRATIQUE, L’EXPÉRIENCE ET LE DISCERNEMENT DU MAGISTRAT

CHAPITRE XXVII : LES CONSEILLERS DU MAGISTRAT

CHAPITRE XXVIII : L’ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE

CHAPITRE XXIX : LA SANCTION DES LOIS ET L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

CHAPITRE XXX : DE LA CENSURE

CHAPITRE XXXI : L’ATTACHEMENT AU MAINTIEN DE LA CONCORDE

CHAPITRE XXXII : L’ADMINISTRATION CIVILE DES MOYENS NÉCESSAIRES POUR ASSURER LES AVANTAGES DE LA VIE SOCIALE

CHAPITRE XXXIII : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CONSOCIATION UNIVERSELLE

CHAPITRE XXXIV : LE SOIN ET LE MANIEMENT DES ARMEMENTS EN TEMPS DE PAIX

CHAPITRE XXXV : LE SOIN ET L’ADMINISTRATION DES ARMEMENTS EN TEMPS DE GUERRE, ET EN PREMIER LIEU L’ENTRÉE EN GUERRE

CHAPITRE XXXVI : LA GESTION ET L’ADMINISTRATION DE LA GUERRE

CHAPITRE XXXVII : L’ADMINISTRATION CIVILE DES BIENS PUBLICS ET PRIVÉS

CHAPITRE XXXVIII : LA TYRANNIE ET SES REMÈDES

CHAPITRE XXXIX : LES ESPÈCES DE LA MAGISTRATURE SUPRÊME