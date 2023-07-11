Johannes Althusius, La politique méthodiquement ordonnée et illustrée par des exemples sacrés et profanes (trad. Gaëlle Demelemestre)
Longtemps négligée par l'historiographie, la Politique (1614) du juriste et théoricien politique allemand Johannes Althusius (1557-1638) est aujourd'hui considérée comme un ouvrage phare de la pensée politique. La présente édition en propose la première traduction française intégrale. À l'encontre de la théorie bodinienne de la souveraineté sur la base de laquelle est en train de s'installer en Europe l'absolutisme monarchique, Althusius présente une doctrine intégrale de la politique fondée sur l'idée d'un partage des droits de souveraineté à l'ensemble des membres de la république. Il forge un modèle inédit de démocratie corporative basé sur une institutionnalisation subsidiaire de la république, qu'il offre en alternative à la centralisation des pouvoirs défendue par les légistes de son temps. Très novatrice également, sa théorie politique contractualiste lui permet de défendre le droit de résistance et le contrôle du pouvoir par les citoyens.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : LES TRAITS GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE
CHAPITRE II : LA CONSOCIATION PRIVÉE DOMESTIQUE ET NATURELLE, ET EN PARTICULIER LA CONSOCIATION CONJUGALE
CHAPITRE III : LA CONSOCIATION DES PARENTS
CHAPITRE IV : LA CONSOCIATION DES COLLÈGUES
CHAPITRE V : LA CONSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ ET SES FONDEMENTS
CHAPITRE VI : LES ESPÈCES DE LA CITÉ ET LA COMMUNICATION ENTRE CITOYENS
CHAPITRE VII : LA COMMUNAUTÉ DE DROIT PROVINCIAL
CHAPITRE VIII : L’ADMINISTRATION DU DROIT PROVINCIAL
CHAPITRE IX : LE DROIT DE SOUVERAINETÉ ECCLÉSIASTIQUE
CHAPITRE X : LA LOI ET SON EXÉCUTION
CHAPITRE XI : LE DROIT DE SOUVERAINETÉ SÉCULIER PARTICULIER
CHAPITRE XII : L’IMPOSITION ORDINAIRE DU ROYAUME
CHAPITRE XIII : L’IMPOSITION EXTRAORDINAIRE DU ROYAUME
CHAPITRE XIV : LES CHARGES PERSONNELLES DU ROYAUME
CHAPITRE XV : LES PRIVILÈGES DE CERTAINS HABITANTS DU ROYAUME
CHAPITRE XVI : LA PROTECTION DE LA CONSOCIATION UNIVERSELLE
CHAPITRE XVII : LE SOIN DES BIENS DU CORPS DE LA CONSOCIATION
CHAPITRE XVIII : LES ÉPHORES ET LEUR FONCTION
CHAPITRE XIX : LA TRANSMISSION DU DROIT DU ROYAUME, C’EST-
À-DIRE DU COMMANDEMENT UNIVERSEL
CHAPITRE XX : LA PROMESSE DE SOUMISSION ET L’HOMMAGE
CHAPITRE XXI : DE LA LOI À LAQUELLE IL FAUT ADAPTER L’ADMINISTRATION DE LA RÉPUBLIQUE
CHAPITRE XXII : DE LA LOI PARTICULIÈRE DES JUIFS, SI ELLE EST UTILE À LA RÉPUBLIQUE DES CHRÉTIENS, ET DANS QUELLE MESURE ELLE EST ABOLIE
CHAPITRE XXIII : LA NATURE ET LES SENTIMENTS DU PEUPLE
CHAPITRE XXIV : LA DOUBLE NATURE DU POUVOIR DE COMMANDEMENT ET DE LA DISPOSITION À SON ÉGARD
CHAPITRE XXV : L’AUTORITÉ DU MAGISTRAT SUPRÊME
CHAPITRE XXVI : LA PRATIQUE, L’EXPÉRIENCE ET LE DISCERNEMENT DU MAGISTRAT
CHAPITRE XXVII : LES CONSEILLERS DU MAGISTRAT
CHAPITRE XXVIII : L’ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE
CHAPITRE XXIX : LA SANCTION DES LOIS ET L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
CHAPITRE XXX : DE LA CENSURE
CHAPITRE XXXI : L’ATTACHEMENT AU MAINTIEN DE LA CONCORDE
CHAPITRE XXXII : L’ADMINISTRATION CIVILE DES MOYENS NÉCESSAIRES POUR ASSURER LES AVANTAGES DE LA VIE SOCIALE
CHAPITRE XXXIII : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CONSOCIATION UNIVERSELLE
CHAPITRE XXXIV : LE SOIN ET LE MANIEMENT DES ARMEMENTS EN TEMPS DE PAIX
CHAPITRE XXXV : LE SOIN ET L’ADMINISTRATION DES ARMEMENTS EN TEMPS DE GUERRE, ET EN PREMIER LIEU L’ENTRÉE EN GUERRE
CHAPITRE XXXVI : LA GESTION ET L’ADMINISTRATION DE LA GUERRE
CHAPITRE XXXVII : L’ADMINISTRATION CIVILE DES BIENS PUBLICS ET PRIVÉS
CHAPITRE XXXVIII : LA TYRANNIE ET SES REMÈDES
CHAPITRE XXXIX : LES ESPÈCES DE LA MAGISTRATURE SUPRÊME