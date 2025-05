Louise Hervieu, Montsouris (réed.)

Réédition de Montsouris, un récit de Louise Hervieu paru en 1928, préfacé par Nelly Sanchez et illustré de photographies du Paris des années 1890

Louise Hervieu est une artiste et autrice d’origine normande née en 1878. Fin des années 1890, la famille Hervieu s’installe dans le 14e arrondissement parisien dans une maison qui donne directement sur le parc Montsouris. La famille y vécut 17 ans, le temps pour Louise de découvrir la misère et la beauté.

La parution initiale de Montsouris, fin 1928, marque une étape importante dans la carrière de Louise Hervieu. Elle a près de cinquante ans lorsqu’elle accepte d’évoquer le quartier où elle a grandi. Comme elle est obligée de relater les souvenirs attachés aux lieux qu’elle mentionne, elle approche, pour la première fois, le genre autobiographique.

Montsouris est un tableau. C’est le texte d’une artiste qui écrit comme elle peint, par la description. Louise Hervieu capture des instants depuis son poste d’observation. Sa prose chantante d’allitérations et d’assonances témoigne de la vie telle qu’elle se passe devant elle : sa vue lui faisant défaut, Louise Hervieu troque son art du dessin pour celui des sonorités. Qu’il est agréable de la lire !

Notre réédition de Montsouris est préfacée par l’universitaire Nelly Sanchez et illustrée de photographies mises à disposition par le musée Carnavalet et Paris Musées. Elle comporte des notes de bas de page afin d’expliciter certains mots vieillis, d’argot ou de patois normand, ou encore des noms propres (personnes, lieux, etc.).

Pour en savoir plus sur l’artiste-autrice : https://editionsveliplanchistes.fr/louise-hervieu/