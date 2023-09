Longtemps le couple parental fut le pilier des sociétés patriarcales et hétérosexuelles. "Papa-maman" (au singulier) y désignait l’horizon indépassable du foyer censé produire et élever les enfants. Les temps ont changé et la famille est aujourd'hui dans tous ses états. La livraison de septembre de la revue Critique interroge les silhouettes de Papa et Maman telles que les redécoupent des bouleversements biomédicaux et légaux sans précédent ; il s’efforce aussi d’en éclairer les mutations en les confrontant aux figures que l’histoire, la littérature ou le cinéma ont fixées dans notre imaginaire, depuis le père absent ou despotique à la mère infanticide ou incestueuse. Papas-Mamans seraient-ils les inconnu(e)s dans la maison ? Fabula vous invite à parcourir le sommaire, directement accessible en ligne via Cairn…