Vacation "Expression, Culture et Communication" (Sceaux)

La charge de cours à couvrir en "expression, culture et communication" concerne le premier semestre de la troisième année du BUT Technique de Commercialisation sur le site de l’IUT de Sceaux (26h sur l’ensemble du semestre à répartir sur 10 semaines, période de septembre à décembre 2023).

Le programme national couvre les notions et compétences suivantes : s’informer et informer de manière critique ; enrichir sa culture générale du monde contemporain ; communiquer de manière adaptée aux standards professionnels (produire des visuels, contribuer à la conduite de projet, animer une réunion, persuader et convaincre, écrit pour le web et data visualisation, écrits professionnels; à repréciser en équipe). A pourvoir très rapidement. Jours à définir (mardi préssenti). Rémunération : tarif vacation enseignement supérieur. Plus de précisions sur demande.

Contacts : laurence.salvator@universite-paris-saclay.fr