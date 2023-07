Ioana Galleron, Geoffrey Williams (dir), Dictionnaires et réseaux de lexicographes au XVIIe et XVIIIe siècles

Dans cet ouvrage sont étudiés les dictionnaires proto-encyclopédiques conçus ou publiés en Europe de la fin du XVIIe et jusqu’au début du XIXe siècle. Réunissant des contributions de spécialistes français, anglais, portugais, danois, espagnols, italiens et russes, l’ouvrage dresse un panorama inédit, en allant d’une part de Basnage de Beauval à Rafael Bluteau, puis aux pères Terreros y Pando et Joachim da Costa è Sa, et jusqu’à la lexicographie russe, et en parcourant d’autre part le chemin de la tradition française vers le dictionnaire Johnson, vers la Cyclopaedia de Chambers, et vers l’encyclopédie de Mathias Moth. Issu d’une journée d’études s’intéressant à l’influence du Dictionnaire universel (1690) d’Antoine Furetière sur les entreprises lexicographiques et encyclopédiques subséquentes, en France et à l’étranger, l’ouvrage a élargi sa perspective vers la compréhension du complexe écheveau de citations, réfutations et transformations de toute sorte qui les unissent.

Ioana Galleron est professeur de littérature française et humanités numériques à la Sorbonne Nouvelle, spécialisée dans la période 1680-1740. Elle est engagée dans de nombreux projets de numérisation de textes patrimoniaux, ainsi que dans leur exploration assistée par ordinateur.



Geoffrey Williams est professeur de lexicographie, métalexicographie et linguistique de corpus, rattaché au laboratoire Litt & Arts de l’Université Grenoble-Alpes. Il est le coordonnateur du projet ANR BASNUM, dédié à la numérisation du Dictionnaire universel dans la version de 1701.

Table des matières…