Revue d'histoire des sciences humaines, n° 42 : "Les sciences ­humaines et ­sociales en ­Amérique latine, XXe s." (Rafael Mandressi, dir.)

Les sciences ­humaines et ­sociales en ­Amérique latine, XXe siècle

Édité par Rafael Mandressi

Revue d'histoire des sciences humaines, n° 42, 2023

Ce dossier de la Revue d'histoire des sciences humaines a pour objectif d'explorer la constitution et le développement historiques des sciences sociales et humaines en Amérique latine au XXe siècle. Les six articles rassemblés ici abordent les processus de construction et d’institutionnalisation de ces disciplines à différentes périodes et dans différents espaces, marqués, entre autres, par des traditions académiques nationales et des contextes politiques et idéologiques particuliers. Les analyses accordent une attention particulière aux acteurs, à leurs pratiques et à leurs stratégies, aux structures, aux politiques et aux systèmes nationaux d’organisation universitaire ou para-universitaire, aux réseaux et aux institutions transnationaux, aux échanges et aux connexions entre les espaces latino-américains et les autres régions du monde, aux programmes de coopération et de financement internationaux et à leur influence sur les orientations de la production intellectuelle.

Ces études de cas éclairent dès lors les débats théoriques, que ce soit au sein de champs disciplinaires spécifiques ou transversaux à l’ensemble des sciences humaines et sociales, aussi bien à l’échelle locale que continentale.

Dossier : Les sciences humaines et sociales en Amérique latine, XXe siècle



Rafael Mandressi, Introduction : le chantier latino-américain des sciences humaines et sociales



Marcia Consolim, L'enseignement des sciences sociales au Brésil. Français, Nord-Américains et Brésiliens (1933-1945)



Elisa Klüger, Johanna Gautier Morin et Thierry Rossier, The First Graduate School of Latin American Economic Studies (ESCOLATINA) between "Autochthonous" and International Logics (1956-1964)



Vania Markarian, Une histoire de nombreux soupçons et de quelques confirmations. Le projet Camelot et les sciences sociales en Uruguay



Juan Pedro Blois et Mariana Heredia, Les éclats du développement. Convergences et divergences entre l’économie et la sociologie en Argentine



Philipp Altmann, Ecuadorian Sociology or the Institutionalization of a Strange Discipline



Daniel Buquet, La science politique en Amérique latine : une discipline pluridisciplinaire

Document



Mémoire pour la défense d’Henri Lefebvre



Dylan Simon, Une plaidoirie académique. Henri Lefebvre proteste contre son exclusion du CNRS

Varia



Brigitte Gaïti et Marie Scot, Une science sur ordonnance. Les paradoxes de l’émergence de la science politique à Sciences Po entre 1945 et 1968



Yves Déloye, Le genre d’une revue disciplinaire. Le cas de la Revue française de science politique (1951-2021)

Géographies académiques



Fernanda Beigel, Ana María Almeida, Osvaldo Gallardo, Luciano Digiampietri, Soledad Gomez, Marcia Rangel Candido, Alejandra Ciriza, Pia Rossomando, Marilia Moschkovich et Mario Pecheny, Scientific Production and Gender Inequalities in Two Academic Elites: Brazil and Argentina



Harcèlement à l’université : une enquête sur certaines pratiques du monde académique. Entretien d’Emanuel Bertrand avec Adèle B. Combes

Débats, chantiers et livres



Alain Deligne, L’itinéraire philosophique du jeune Éric Weil. Hambourg-Berlin-Paris (Michel Espagne)



Başak Aray, Otto Neurath et le Cercle de Vienne de gauche (Yann Giraud)



Éléonore Devevey, Terrains d’entente. Anthropologues et écrivains dans la seconde moitié du XXe siècle (Marianne Lemaire)