XXe congrès international de l'association Danses macabres d'Europe

Les congrès de Danses macabres d'Europe dont le but est l'étude de la mort et de ses représentations dans l'art, la littérature, l'histoire et les pratiques sociétales oriente sa XXe édition sur 3 axes spécifiques :



1- Le macabre en Bretagne : art, littérature, légendes



2- Images de la mort, Danses macabres, pratiques dévotionnelles



3- La transmission mémorielle : testaments, obits, sépultures.

—



Programme du congrès :



Mardi 19 septembre



14h30-16h15 : visite de l’exposition Mourir, quelle histoire ! à l’abbaye de Daoulas

17h00-18h15 : présentation des livres sur la mort à la Médiathèque François Mitterrand, 25 rue de Pontaniou.

—

Mercredi 20 septembre



9h00 : Accueil des participants à l’UBO, faculté des lettres, 20 rue Duquesne à Brest

9h30-10h30 : Ouverture du congrès

Inauguration du congrès par Pascal Olivard, président de l’UBO, Réza Salami, adjoint au maire de Brest chargé de la culture, Yves Coativy, directeur du CRBC, Ilona Hans-Collas, présidente de DME et Christine Jablonski, conservatrice régionale à la DRAC Bretagne



11h00-12h25 : session 1 La mort dans la littérature édifiante



Regarder les mots et écouter les peintures. Les peintures murales de l’enfer et de la Danse macabre de Kernascléden à la lumière des sermons de saint Vincent Ferrier

Johnatan Marin Gallo, Université Paris IV Sorbonne, DME



La vie, la mort et les œuvres de Gilles de Kerampuil (vers 1530-1578) pour le salut des Bretons

Thierry Claerr, Bibliothèque des Archives Nationales, Centre Jean-Mabillon, DME



La mort comme seuil : l’imaginaire du grand passage dans la graphique des livres roumains anciens (XVIIe-XIXe siècles)

Anca Elisabeta Tatay, Bibliothèque de l’Académie roumaine à Cluj-Napoca / Cornel Tatai-Baltă, Université d’Alba Iulia



14h00-15h25 : session 2 Ossuaires bretons



Les ossuaires de Bretagne à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne. Évolutions architecturales et pratiques funéraires

Michèle Boccard, Université de Bretagne Occidentale



Les états et la mort, à partir des ossuaires de Ploudiry et de La Roche-Maurice

Didier Jugan, vice-président DME



Les dernières heures des ossuaires bretons

Fany Eggers, Université Paris Cité, DME



15h55-16h50 : session 3 La mort dans les pratiques sociétales



Le test d’ADN au Moyen Âge

Marco Piccat, Université de Trieste, DME



Présents posthumes ou de l’art d’accommoder les restes

André Chabot, La Mémoire Nécropolitaine, DME



17h00-18h00 : Présentation des livres sur la mort de la collection du CRBC



18h15-19h15 : Exposition Calligrammes, Cécile Chiron.

—

Jeudi 21 septembre



9h00 à 10h25 : session 4 Intercessions, épidémies



Devotion to Saints around a Medieval Deathbed

Jyrki Nissi, Université de Tampere (Finlande)



Le grand vainqueur de la peste : saint Charalampe dans l’iconographie religieuse de l’espace roumain (XVIIIe-XIXe siècles)

Cristina Bogdan, Université de Bucarest, DME



Des bubons pour voir la mort venir. Bubon pesteux et théorie médicale dans la littérature française (XIVe-XVe siècles)

Timothée Sébert, Université catholique de Louvain



10h45-12h10 : session 5 Allégories littéraires



« Lors sont en ung sacq mis arriere / Pïetons et roy comme en biere » : jeu d’échecs et représentation du trépas dans les lettres médiévales (XIIe-XVe siècles)

Maxime Kamin, Université de Rennes



Le cimetière de Fraîche Mémoire dans Le Chevalier Délibéré d’Olivier de La Marche

Danielle Quéruel, Université de Reims Champagne-Ardenne



Les « Figures de la Mort » : des Loups ravissans de Robert Gobin aux livres d’Heures de Guillaume Godard

Mary Beth Winn, Université de l’État de New York, Albany



14h00-15h25 : session 6 Danses macabres en France



D’hier à aujourd’hui. Perception et réception des Danses macabres peintes en France. Un focus sur la Bretagne

Ilona Hans-Collas, docteure en histoire de l’art, présidente de DME



La figure de la sorcière dans la Danse macabre des femmes (1491) de Guyot Marchant : une image inédite ?

Justine Dufresne, Université Laval de Québec



La Danse macabre d’Albert Boudon-Lashermes

Fabrice Granouillet, Société académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, DME



15h45-17h10 : session 7 Transis, monuments funéraires et cimetières



« Cadavre exquis » : le transi de Jeanne de Bourbon-Vendôme. Enquête en cours

Anne Lafran, Université Paris Saclay, DME



La représentation de la mort dans les monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale peints dans les églises des Pays de la Loire

Christine Leduc-Gueye, docteure en histoire de l’art, Agence picturales, DME



La transmission mémorielle : le cas de la ville de Brest et de deux de ses cimetières, Saint-Martin et Kerfautras

Christine Berthou-Ballot / Katia Le Gall, Ville de Brest



17h30-18h30 : LIÑSELIOÙ, spectacle de musique et danse Corps en chantier avec Pauline Sol Dourdin et Pierre Stéphan ;

chant et narration Les fantômes sont des choses qui arrivent avec Marthe Vassallo.

—

Vendredi 22 septembre



9h00 à 10h25 : session 8 Mythes et littérature



Le Bonhomme Misère, de la Bibliothèque bleue troyenne à la Bretagne

Marie-Dominique Leclerc, Université de Reims Champagne-Ardenne



Un tourbillon de mo(r)ts : la Danse des morts de Flaubert dans la spirale de l’imaginaire macabre

Gianluca Ruggeri Ferraris, Université de Florence, Université Paris IV Sorbonne



Macabre et Danse macabre dans L’Enchanteur pourrissant d’Apollinaire illustré par Derain : rémanences médiévales, extrapolation et contamination

Fabienne Pomel, Université Rennes 2



10h45-12h00 : session 9 Thèmes et arts macabres au Moyen Âge



Danse et macabre dans la culture occitano-catalane : le tableau de Bar-de-Lòp et d’autres exemples provençaux

Francesc Massip Bonet, Université de Tarragone



Les motifs macabres dans l’atelier du Maître de Bedford et son entourage : originalités, influences iconographiques et stylistiques

Laurent Ungeheuer, docteur en histoire de l’art, DME



La Danse macabre de Binche, un film de la Société d’archéologie et du Royal Camera Club binchois



14h00-15h25 : session 10 Thèmes macabres aux XVIIe et XVIIIe siècles



‘Sad and miserable endings’: Laurens van Zanten’s Treur-tooneel der doorluchtige vrouwen (1699)

Sophie Oosterwijk, docteure en histoire de l’art, DME



Understanding the late 18th century with the help of a Dance of Death. From a religious medieval Memento Mori to an Enlightened Danse macabre

Monica Engel, MA en histoire de l’art, DME



Un baroque macabre ? Étude visuelle et spirituelle de la mort allégorique

Elise Philippe, Université catholique de Louvain



15h45-17h10 : session 11 Testaments, obits et devoirs de mémoire en Bretagne



Démocratisation d’une pratique ou distinction des élites ? Les fondations de messes pour les morts à Dinan au temps des Danses macabres (XVe-XVIe siècles)

Laurent Guitton, docteur en histoire de l’art, lycée de Montpellier



Les pratiques testamentaires dans la Basse-Bretagne d’Ancien Régime : l’apport documentaire des complaintes en langue bretonne

Éva Guillorel, Université Rennes 2



Le rite de proëlla à Ouessant. Célébrer l’absence aux confins du monde

Yann Celton, Bibliothèque diocésaine de Quimper

—

Samedi 23 septembre : journée de visites



9h00-10h30 : visite commentée de l’enclos paroissial de La Roche-Maurice (enclos paroissial, ossuaire)



12h-13h45 : déjeuner à Lanvollon



14h-15h30 : visite commentée de l’église Kermaria an Iskuit (Danse macabre)



16h10-17h : visite commentée de l’ossuaire de Saint-Fiacre (boites à crânes)



17h20-18h : visite commentée de l’église de Saint-Gilles-Pligeaux (catafalque).

—

Une table de vente de livres sur les représentations de la mort se tiendra pendant les trois jours de conférence : y figureront les actes du XVIIIe congrès de Paris, ceux du XIXe à Bucarest et les actes du XXe congrès de Brest (qui paraissent le 1er jour du congrès) ainsi que de nombreux livres sur le sujet.



Actes du XXe congrès : plus de 500 pages, illustrations couleurs, 25 €



Congrès libre et gratuit, en présentiel, sur inscription préalable (bulletin d'inscription sur www.danses-macabres-europe.org)