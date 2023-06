Le Leadership au carrefour des sciences humaines et sociales (Meknès, Maroc)

Depuis des millions d'années, le leadership a joué un rôle crucial dans la survie de l'espèce humaine. Selon des recherches évolutionnistes (van Vugt, Hogan, & Kaiser, 2008), la dynamique entre les leaders et les suiveurs a permis de créer des groupes organisés, de faciliter les déplacements en terrains hostiles, et de faire face aux conflits avec d'autres groupes .Cette fonction adaptative essentielle a rendu possible l'émergence de l'organisation sociale et de la distribution des ressources, ainsi que la paix et la coopération à l'intérieur des groupes (Dominique Oberlet, 2016).



Aujourd'hui, le leadership est devenu une compétence clé pour répondre aux défis croissants d'un monde en constante évolution. Les leaders sont appelés à prendre des décisions difficiles, à innover, à motiver et à fédérer des équipes pour atteindre des objectifs communs. Leur capacité à orienter les organisations vers des résultats durables est cruciale pour le succès à long terme des entreprises, des groupes et des sociétés



Cependant, le leadership efficace ne se résume pas à des compétences techniques. Les leaders doivent également être des communicateurs compétents, des facilitateurs, des visionnaires et des mentors. Ils doivent être capables de s'adapter aux changements, de résoudre des problèmes complexes et d'inspirer confiance chez les membres de leur équipe.



Dans cette optique, une approche interdisciplinaire du leadership est devenue essentielle, compte tenu de nombreux facteurs tels que l'évolution rapide des technologies, la complexité des marchés, la diversité culturelle et les défis environnementaux. Cette approche collaborative permettra d'intégrer les perspectives et les compétences de différentes disciplines pour offrir une vision globale, circulaire et croisée du leadership. Les chercheurs de diverses disciplines telles que les sciences sociales, les sciences de l'information et de la communication, les sciences politiques, les sciences de la religion, la littérature, l'histoire, la didactique, la psychologie, la philosophie, la linguistique, peuvent contribuer en proposant des théories, des méthodes d'analyse, des stratégies et des procédures axées sur le leadership. En encourageant les échanges interdisciplinaires, nous pourrons développer une compréhension plus profonde et plus complète du leadership, ainsi que des outils et des compétences nécessaires pour répondre aux défis de notre époque. Cette approche interdisciplinaire est donc un moyen essentiel pour relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés et pour favoriser la création de solutions innovantes et durables.



Axes de recherche à titre indicatif :



1- Linguistique, pragmatique, communication :

- Étude de l'influence des choix linguistiques sur le leadership

- Exploration des différences culturelles dans les styles de leadership et leur expression linguistique

- Analyse de l'impact de la culture organisationnelle sur le leadership et le langage utilisé dans les contextes professionnels

- Étude des défis linguistiques rencontrés par les leaders internationaux et les stratégies pour les surmonter

- La communication et le leadership réussi.

2- Littérature, histoire¸ religion, spiritualité :

- Les actes du leadership dans les histoires fictionnelles et les enseignements à en tirer

- Étude de la psychologie du leadership à travers les personnages de la littérature

- Le leadership dans les biographies et les autobiographies

- Étude des enseignements et des leçons sur le leadership à travers les récits religieux et spirituels

- Analyse de l'évolution du leadership à travers l'histoire et les mouvements religieux

3- Didactique, enseignement :

- Étude des techniques pédagogiques pour enseigner et développer les compétences de leadership chez les apprenants

- Exploration des approches pour intégrer les concepts de leadership dans les programmes scolaires

- Analyse des programmes de formation pour les enseignants pour renforcer leur leadership pédagogique

- Étude de la manière dont les enseignants peuvent agir en tant que modèles de leadership pour leurs étudiants

- Le leadership collaboratif dans l'éducation et la création d'environnements scolaires positifs

4- Politique, sociologie, économie :

- Les différents styles et approches de leadership politique

- Étude des relations entre le leadership politique et la participation citoyenne, la responsabilité gouvernementale, la transparence

- Analyse des politiques publiques et de leur impact sur le développement socio-économique et la justice sociale

- Étude de l'influence du leadership politique sur les relations internationales et la coopération entre les pays

- Les défis et les opportunités pour le leadership politique dans un monde en constante évolution

5- Psychologie :

- Étude de la personnalité et des traits de caractère qui contribuent au leadership efficace

- Les processus cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions et les comportements de leadership

- Analyse des relations entre le leadership et la motivation, la satisfaction au travail et la performance des employés

- Étude des styles de leadership et de leur impact sur les équipes et les organisations

- La conscience de soi et le développement du leadership.

Modalités de soumission des propositions :



1. Soumission des propositions :

Les propositions de communication doivent être envoyées sous forme d'un résumé de maximum 300 mots, en français, en anglais ou en arabe, au format Word.

Veuillez inclure 5 mots clés pertinents et une bibliographie de 5 références.

Les résumés doivent être envoyés par courrier électronique à colloquesoftskills@gmail.com.

Assurez-vous d'inclure vos coordonnées complètes : nom/prénom, ancrage institutionnel, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.

Indiquez clairement le titre de votre communication et l'aire thématique correspondante.

Date limite d'envoi des propositions : 30 septembre 2023.

2. Évaluation par le comité scientifique :

Le comité scientifique évaluera les propositions et communiquera sa décision aux auteurs au plus tard le 15 novembre 2023.

3. Feuille de style pour les textes complets des communications :

Les textes complets des communications doivent être rédigés conformément aux directives suivantes :

Utilisez le format Word avec la police Times New Roman, taille de police 12 points.

Utilisez un interligne de 1,5 et des marges de 2,54 cm (haut, bas, gauche, droite).

Justifiez le texte à gauche et numérotez les pages en haut à droite.

Structurez les titres et sous-titres de manière claire avec une numérotation appropriée.

Utilisez un système de citation adéquat (APA, MLA, etc.) et fournissez une liste de références complète.

Respectez la limite de longueur définie par les organisateurs du colloque.

4. Publication des travaux :

Les travaux retenus seront soumis à un processus de révision par les pairs en vue de leur publication dans une revue scientifique.

Les auteurs seront informés ultérieurement du processus de publication.

Pour toute question supplémentaire concernant les modalités de soumission ou la feuille de style, veuillez contacter directement les organisateurs du colloque par e-mail aux adresses suivantes : m.laghziouimi@ac.ma; azeroualabdellah1@gmail.com; y.benhadj@umi.ac.ma

—



Call for Papers



Leadership in Today’s World from Interdisciplinary Perspectives



From the dawn of humankind, leadership has been an intrinsic part of our species, ingrained in our very nature. Its pivotal role in ensuring the preservation and advancement of humanity is undeniable. Empirical evidence from evolutionary research conducted by van Vugt, Hogan, and Kaiser (2008) confirms that the intricate relationship between leaders and their followers has effectively facilitated the formation of cohesive collectives, facilitated navigation through challenging terrains, and resolved conflicts between distinct groups. This adaptive function has provided a fertile ground for the development and flourishing of social organization, equitable resource allocation, and harmonious cooperation within groups (Oberlet, 2016).



In the contemporary era, the role of leadership has transformed into an imperative skill of paramount importance, enabling individuals to confront the emerging challenges inherent in an ever-changing world. Leaders are entrusted with the weighty responsibility of skillfully navigating complex decision-making processes, harnessing the forces of innovation, promoting motivation, and fostering unwavering unity within their teams to achieve shared goals. Their astuteness in guiding organizations towards sustainable success is integral to ensuring the long-term prosperity of businesses, collectives, and societies at large. Effective leadership, however, transcends mere technical proficiency. Leaders must possess adept communication skills, assume the role of facilitators, embody visionary thinking, and serve as wise mentors. They must demonstrate unparalleled adaptability in the face of unpredictable changes, adeptly overcome intricate challenges, and instill steady confidence to inspire trust and conviction among team members.



Against the backdrop of rapid technological advancements, intricate market dynamics, diverse cultural landscapes, and pressing environmental concerns, an interdisciplinary approach to leadership has become indispensable. This collaborative endeavor fosters the amalgamation of diverse perspectives and expertise from various disciplines, resulting in a comprehensive and panoramic understanding of leadership. Esteemed scholars from fields such as social sciences, information and communication sciences, political sciences, religious studies, literature, history, pedagogy, psychology, philosophy, linguistics, and beyond, can significantly contribute to this scholarly tapestry by proposing groundbreaking theories, employing analytical methodologies, outlining strategic frameworks, and formulating procedural guidelines that revolve around the central theme of leadership. By nurturing interdisciplinary discourse, we can unravel the profound intricacies and nuances of leadership while acquiring the necessary tools and competencies to grapple with the immense challenges of our time. In essence, this interdisciplinary paradigm represents a formidable platform through which we can bravely confront these multifaceted quandaries and foster the development of innovative and sustainable solutions.



Themes and sub-themes:



Areas of interest for this international conference include, but are not limited to, the following topics:



Linguistics, Pragmatics, and Communication:



• Influence of linguistic choices on leadership.



• Cultural differences in leadership styles and linguistic expressions.



• Impact of organizational culture on leadership and language in professional contexts.



• Linguistic challenges faced by international leaders and strategies to overcome them.



• Communication and successful leadership.



Literature, History, Religion, and Spirituality:



• Acts of leadership in fictional stories and lessons to be learned.



• Study of leadership psychology through literary characters.



• Leadership in biographies and autobiographies.



• Lessons on leadership through religious and spiritual narratives.



• Analysis of leadership evolution throughout history and religious movements.



Didactics and Education:



• Pedagogical techniques for teaching and developing leadership skills.



• Approaches to integrating leadership concepts into school curricula.



• Analysis of teacher training programs to enhance pedagogical leadership.



• Teachers as role models for leadership in the classroom.



• Collaborative leadership in education and creating positive school environments.



Politics, Sociology, and Economics:



• Different political leadership styles and approaches.



• The relationship between political leadership and citizen participation, governmental accountability, and transparency.



• The influence of political leadership on international relations and cooperation between countries.



• Challenges and opportunities for political leadership in a rapidly changing world.



Psychology:



• Personality and character traits that contribute to effective leadership.



• Cognitive and emotional processes influencing leadership decisions and behaviors.



• The relationship between leadership and motivation, job satisfaction, and employee performance.



• Leadership styles and their impact on teams and organizations.



• Self-awareness and leadership development.



Submission guidelines:



1. Submission of Proposals:



Communication proposals should be submitted as a maximum 300-word abstract in French, English, or Arabic, in Word format.

Please include 5 relevant keywords and a bibliography of 5 references.

Abstracts should be sent via email to colloquesoftskills@gmail.com.

Make sure to include your complete contact information: name, institutional affiliation, address, phone number, and email address.

Clearly indicate the title of your communication and the corresponding thematic area.

Deadline for submission of proposals: September 30, 2023.

2. Evaluation by the Scientific Committee:



The Scientific Committee will evaluate the proposals and communicate its decision to the authors no later than November 15, 2023.

3. Style Guidelines for Full Paper Submissions:



Full papers should be written following the following guidelines:

Use Word format with Times New Roman font, 12-point font size.

Use 1.5 line spacing and set margins to 2.54 cm (top, bottom, left, right).

Justify the text on the left and number the pages at the top right.

Structure titles and subtitles clearly with appropriate numbering.

Use an appropriate citation system (APA, MLA, etc.) and provide a complete list of references.

Adhere to the length limit defined by the conference organizers.

4. Publication of Works:



Selected papers will undergo a peer review process for publication in a scientific journal.

Authors will be informed later about the publication process.

For any additional questions regarding submission guidelines or style guidelines, please contact the conference organizers directly via email at the following addresses:

m.laghziouimi@ac.ma; azeroualabdellah1@gmail.com; y.benhadj@umi.ac.ma

—



Coordination:



• Mostafa LAGHZIOUI (Moulay Ismail University)



• Sidi Abdellah AZZEROUAL (Moulay Ismail University)



• Yassine BENNHADJ (Moulay Ismail University)



• Bouchra BADAOUI (Moulay Ismail University)



• Nor–eddine AZALMAD (Moulay Ismail University)



• Mouhcine SAIDI AMRAOUI (Hassan II University)



• Mounir BOURRAY (Moulay Ismail University)



Organizing Committee:



• Abdelhak ZERRAD (Cadi Ayyad University)



• Abdellah AZZEROUAL SIDI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Abdelmjid KETTIOUI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Ahmed ELYAAGOUBI (Sultan Moulay Slimane University)



• Amal KOHAIL (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Amine BOUCHAMA (Abou Chouaib Doukkali University)



• Bouchra BADAOUI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Brahim KHARTITE (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Hafid ABIDI (Sultan Moulay Slimane University)



• Hanane RASHIM (Moulay Ismail University)



• Hassan ELMANSOURI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Hicham ENASIRI (FSJES Mohammedia)



• Khalid BENKADOUR (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Latifa Latifa (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Mohammed ALAMI (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Mohammed FADIL (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Mohammed SABRI (Moulay Ismail University)



• Mohammed ZERIOUH (Moulay Ismail University)



• Mostafa LAGHZIOUI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Mouhcine SAIDI AMRAOUI (Hassan II University)



• Mounir BOURRAY (ENS, Moulay Ismail University)



• Mustapha KHAIRI (Moulay Ismail University)



• Nabil BELMEKKI (Moulay Ismail University)



• Najib BOUHOT (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Nor–eddine AZALMAD (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Nourddine CHOKRADA (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Reda BOUDAKHANE (Moulay Ismail University)



• Rida CHALFI (Moulay Ismail University)



• Sadik HMAMOUCHI (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Sidi Omar AZEROUAL (Cadi Ayyad University)



• Soumia MEJTIA (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Yassine BENHADJ (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Zohra LHIOUI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Zoubida BOULAGROUH (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Mohammed BOUAZZA (Moulay Ismaïl University)



• Zakaria MHANDEZ TLEMÇANI, USMBA



Scientific Committee:



• Abdelaziz El BAKKALI (Sidi Mohamed Ben Abdellah University)



• Abdelhak ZERRAD (Cadi Ayyad University)



• Abdellah AZZEROUAL SIDI (Moulay Ismail University)



• Abdellah EL HALOUI (Cadi Ayyad University)



• Abdulmalek AL-ZAUM (Paris Sorbonne Nouvelle University, France)



• Ahmed ELYAAGOUBI (Sultan Moulay Slimane University)



• Bahija KHADIRI YAZAMI (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Bouchra BADAOUI (Moulay Ismail University)



• Enrica BRACCHI (University of Nantes, France)



• Faïza GUNNOUN (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Farid LAAMIRI (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Fuad AL-QAISI (Doha Institute, Qatar)



• Hafid ABIDI (Sultan Moulay Slimane University)



• Latifa DIANI (ENCG, Moulay Ismail University)



• Ma'moun ALSHTAIWI (Yarmouk University, Jordan)



• Mohamed Tarek AL ASFARY (University of Nanterre)



• Mohammed ALAMI (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Mohammed SABRI (Moulay Ismail University)



• Mohammed ZERIOUH (Moulay Ismail University)



• Monsif ELHOUARI (Sidi Mohamed Ibn Abdellah University)



• Mostafa KHAIRI (Moulay Ismail University)



• Mostafa LAGHZIOUI (Moulay Ismail University)



• Mouhcine SAIDI AMRAOUI (Hassan II University)



• Mounir BOURRAY (Moulay Ismail University)



• Mustapha KHAIRI (Moulay Ismail University)



• Nabil BELMAKKI (Moulay Ismail University)



• Nor-eddine AZALMAD (Moulay Ismail University)



• Nour-eddine LAOUNI (CRMEF- Meknes)



• Oulaid AMZOUROU (Moulay Ismail University)



• Redouane BOUCHAREB (Hassan II University)



• Rida CHALFI (Moulay Ismail University)



• Sidi Omar AZZEROUAL (Cadi Ayyad University)



• Wadiai BOUDRIBILA (Hassan I University)



• Yassine BENHADJ (Moulay Ismail University)



• Mourad El ARROUJI (Sidi Mohamed Ben Abdellah University)



• Younes EL KHADIRI (Shouiab Doukkali University)



• Zohra LHIOUI (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Hanae AIT HATTANI (ENCG, Fes)



• Zoubida BOULAGROUH (ENSAM, Moulay Ismail University)



• Mohammed BOUAZZA (Moulay Ismail University)