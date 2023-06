Jean-Marie Serreau, un bâtisseur visionnaire du festival d’Avignon (Avignon)

L’Institut de Recherche en Études Théâtrales et le SeFeA

présentent



Jean-Marie Serreau, un bâtisseur visionnaire du festival d’Avignon

conférences, rencontres, débats, projections, archives sonores, lectures



en partenariat scientifique avec l’INA, la Bnf et les TOMA



Responsabilité scientifique : Sylvie Chalaye et Romain Fohr



14 juillet 2023

15h-18h

Cloître Saint-Louis

20, rue du Portail Boquier, à Avignon

Salle des colloques



15 juillet 2023

10h-13h

Bnf-Maison Jean Vilar

Jean-Marie Serreau mourait prématurément il y a 50 ans. Il a été une cheville ouvrière des mutations scéniques du Festival d’Avignon dans l’articulation de mai 1968. Nous nous proposons de remonter à l’époque où le Festival n’allait bientôt plus se tenir uniquement dans la cour du Palais des Papes, mais où s’ouvrait le Cloître des Carmes en 1967 et que Jean-Marie Serreau s’était vu bientôt confier par Jean Vilar puis Paul Puaux l’aménagement architectural et technique de cette deuxième scène en plein air. Jean-Marie Serreau y montera deux spectacles emblématiques, Béatrice du Congo de Bernard Dadié en 1971 et La terre Battue de Boudjema Bouhada en 1972, marquant son engagement décolonial et la nécessaire place de l’Altérité dans la création théâtrale contemporaine.