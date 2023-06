Renaud Adam, Chiara Lastraioli (dir.), Lost in Renaissance. Sept essais d'histoire du livre. Seven Essays on the History of the Book

La thématique au cœur de ce volume Lost in Renaissance se propose d’explorer cette période en renversant le paradigme qui la définit. En effet, si la communauté scientifique s’accorde pour caractériser la Renaissance comme le temps de la redécouverte et de la résurrection de l’Antiquité, rares sont les études à privilégier une approche reposant sur le prisme de la disparition. Les contributions réunies ici ambitionnent de dépasser la simple énumération des différents points de ruptures avec les temps précédents pour se concentrer sur les pertes, voire les mutations, subies par le patrimoine intellectuel, littéraire, artistique et matériel en Europe au cours des XVe-XVIIe siècles à la suite des grands bouleversements religieux, politiques, culturels et techniques qui secouèrent ce territoire. Le dénominateur commun de cette monographie est le livre, envisagé dans sa matérialité ou pour son contenu comme témoin, victime ou vecteur des bouleversements de son écosystème à la Renaissance.

Lire la Préface de Renaud Adam…

Parcourir la Table des matières…