Poste académique à temps plein : Langue et littérature italiennes (Université de Liège)

Poste académique à temps plein dans le domaine de « Langue et littérature italiennes »,

Date d’entrée en fonction : 01/09/2023

Description de la charge de cours :



Une charge à temps plein est à pourvoir au département de Langues et littératures françaises et romanes de l’Université de Liège, avec pour intitulé Langue et littérature italiennes, comprenant des activités d’enseignement, de recherche et de services à la communauté. La charge comporte une part importante de cours de langue et de linguistique, mais aussi des enseignements relevant de la littérature italienne du Moyen Âge à la Renaissance.



Activités d’enseignement :

Langue italienne I – Théorie

Langue italienne II – Théorie

Linguistique italienne

Questions de linguistique italienne

Histoire de la littérature italienne (AA1 : Du Moyen Âge à la Renaissance)

Questions de littérature italienne du Moyen Âge et de la Renaissance

Séminaire de recherche en langue et littérature italienne I

Séminaire de recherche en langue et littérature italienne II

Explication d’auteurs italiens



Le total horaire de la charge d’enseignement s’élève à 225 h.



Activités de recherche :



Recherches dans les domaines de la linguistique et de la littérature italiennes.

Collaborations scientifiques avec les collègues du département et dynamisation de la recherche au sein de l’Institution.

Valorisation des résultats obtenus dans des communications et des publications (au niveau national et international).

Valorisation sociale des recherches menées (activités de vulgarisation)

Participation active à la vie scientifique du département de Langues et littératures françaises et romanes (conférences, séminaires, journées d’étude, etc.).

Affiliation à une U.R. (unité de recherche). Un cahier des charges plus précis sera élaboré en concertation avec le/la candidat·e retenu·e et la direction de l’U.R. choisie.

Activités de service à la Communauté :



Participation active à la vie administrative du département de Langues et littératures françaises et romanes (responsabilités administratives dans les différentes instances de l’Institution, participation aux conseils, réunions, commissions, activités de promotion…).

Procédure de sélection :



Les candidat·e·s devront faire état d’un doctorat ainsi que de recherches suivies et de publications significatives dans les domaines de la linguistique et/ou de la littérature italiennes, d’une expérience dans l’enseignement de la langue italienne au niveau universitaire et d’un degré de connaissance et de pratique de la langue française adéquat à cet enseignement.

Les candidat·e·s sont prié·e·s d’accompagner leur lettre de candidature des pièces suivantes :

§ Un curriculum vitae complet,

§ Un projet d’enseignement lié au domaine de « Langue et littérature italiennes »,

§ La liste complète des publications et travaux du·/ de la candidat·e en pointant les cinq publications qu’il/elle juge les plus significatives par rapport aux domaines de l’appel.



Après examen des candidatures, les candidat·e·s retenu·e·s seront amené·e·s à participer à une audition au cours de laquelle ils/elles feront une leçon publique en français sur un sujet défini au préalable par la Commission d’attribution. Cette leçon sera suivie d’un entretien en français, au cours duquel les candidat·e·s seront invité·e·s à exposer leur projet de pratique et de développement des enseignements inhérents à la charge et de leurs recherches dans les domaines concernés. Ce même entretien permettra l’évaluation de la pratique de la langue française des candidat·e·s.



Conditions d’engagement :



Les charges sont attribuées soit d’emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans pouvant aboutir à la nomination définitive de l’intéressé·e. Dans le cas d’une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l’intéressé·e sera réalisée à l’issue de la troisième année. Si l’évaluation est négative, l’intéressé·e achève son terme de quatre ans sans pouvoir être prolongé·e. Si l’évaluation est positive, l’intéressé·e est nommé·e à titre définitif.



Rémunération :



Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 – Ludivine.Depas@uliege.be



Renseignements :



Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Chantal RIGAL - tél. : +32 4 366 54 54 – chantal.rigal@uliege.be

Les candidatures se font via un formulaire en ligne disponible sur la page :

https://my.uliege.be/portail/go_xt.do?a=o%7C11004%7Ce%7C544596 pour le 01/07/2023, au plus tard

(avant minuit heure belge), sous peine d’irrecevabilité de la candidature.