Traduire les sciences, traduire les arts : traduire la culture (Univ. de Jendouba, Tunisie)

L’INSTITUT SUPERIEUR DES SCIENCES HUMAINES DE JENDOUBA



(UNIVERSITE DE JENDOUBA - TUNISIE)



Le laboratoire Langues, Cultures et Discours



Organisent



Un Colloque Pluridisciplinaire international



Traduire les sciences, traduire les arts : traduire la culture



7, 8 et 9 décembre 2023



Tabarka (Jendouba)





« La langue de l’Europe, c’est la traduction », disait Umberto Eco en 1992 lors de sa leçon inaugurale au Collège de France. Vingt-cinq ans plus tard, Barbara Cassin reprit cette assertion en assignant à la traduction la vocation d’être la langue de la planète. En effet, dans un monde où la communication est autant plus aisée que très rapide, les hommes ont besoin de se comprendre dans leur babélisme et de communiquer sans devoir prendre le temps d’apprendre la langue d’autrui. De même la circulation des savoirs – tous domaines confondus – via Internet – a créé le besoin de traduire les productions littéraires, philosophiques, artistiques, scientifiques, techniques des autres pour pouvoir en bénéficier, voire en jouir.



Mais, outre les différences des codes langagiers, traduire les arts et les sciences pose aussi la question du transfert inévitable de leurs « connotations » culturelles. Les traductologues préfèrent aujourd’hui parler majoritairement en termes de langues-cultures et non de langues (tout court) attendu le fait que la culture et la langue forment les deux facettes d’une même médaille. En médiateur, le traducteur ne peut passer d’une langue à une autre en occultant les sensibilités culturelles de l’une et de l’autre. « Les mots […], chargés de valeurs culturelles et affectives, assument volontiers une fonction symbolique, métaphorique, et s’appellent, se répondent et s’organisent en réseaux » (Lederer,1991 : 18).



Mais si la composante culturelle est fortement liée à la traduction littéraire où se rencontrent tant de realia et d’images propres à un peuple donné, est-il plausible d’en parler quand il s’agit de traduire les textes scientifiques ? Les études menées récemment sur le texte de spécialité confirment tout le moins que (1) la traduction spécialisée ne peut échapper au principe de vulgarisation inhérent à toutes les traductions qui appellent, toutes, une part d’explicitation « supérieure » à celle du texte source et que (2) l’expression même des sciences humaines ou exactes - étant formulées majoritairement par le biais du langage naturel – renferme inéluctablement une part minime de métaphorisation. En effet, depuis les réflexions de Ricœur (1975), les travaux de Lakoff et Johnson (1980) et tant d’autres tels que Costes (2003), Fries (2011) …, la métaphore se place au centre des études épistémologiques des textes spécialisés. La traduction ne peut qu’en être l’écho. L’épistémologie ayant pour objet l’examen des vérités scientifiques dont les concepts fondamentaux se formulent dans des termes puisés dans la langue ou créés à partir de mots déjà existants - ne peut se fier à la seule conception aristotélicienne et référentialiste de Wüster en terminologie ; l’expression imagée y est du discours à portée scientifique haïssable ; étant rangée parmi les artifices littéraires. Ainsi, les textes traduits qui diffèrent par leurs objets et leur mode de métaphorisation – qu’elle soit « rhétorique » ou « conceptuelle » – se croisent – diversement sous la bannière culturelle de toute expression linguistique figurée par essence (Gaudin et Assal, 1991).



Cela dit, les enjeux culturels du traduire ne s’en tiennent guère à l’expression traduite imagée, ni même à l’imagination littéraire ; ils répondent de l’imaginaire des textes et de la façon d’y voir le monde et de le découper via les langues-cultures. De fait, ils dépassent le cadre interlingual de l’«émotivité [poétique], de la métaphoricité contrôlée [des discours scientifiques] » (Kocourek, 1991), de l’opposition entre littérarité et technicité des textes (Rega, 2001, Froeliger, 2003)…vers la vaste étendue des signes intersémiotiques (Jakobson 1951) où les signes musicaux, picturaux, sculpturaux, iconiques, cinématographiques et arithmétiques mêmes (Mahnène, 2023) se muent en signes verbaux et gestuels. Et inversement.



Notre colloque aspire à frôler les frontières des langues, des discours, des intersignes et de l’interculturel que charrie la traduction (au sens jakobsonien du terme). Il se veut pluridisciplinaire et plurilingue et prétend contribuer à surmonter la balkanisation des domaines et leurs traductions, à briser les cloisons entre arts et sciences, à réunir autour de la même table les compétences de nombreux secteurs de spécialisations de langues différentes et à favoriser leur dialogue.



Les contributions pourront emprunter les pistes de recherche suivantes qui ne sont guère exhaustives :



- Traduction intersémiotique et connotations culturelles



- Traduction des langues signées et diversité des cultures



- La traduction littéraire entre littéralité, interprétation et recréation



- Les aspects culturels de la traduction des textes en sciences humaines



- Traduction des sciences exactes et métaphorisation



- Les enjeux socioculturels de la traduction des termes techniques



- La transposition didactique du savoir scientifique traduit en arabe



- Traduire pour enseigner le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et l’arabe langues étrangères.



- La traduction des realia et des culturèmes



- Le traducteur comme médiateur culturel ?



- La traduction des sous-titrages et ses contraintes socio-culturelles



