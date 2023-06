Dialogues entre les arts et les sciences : vers une phénoménologie de la création. Soutenance HDR d'Ivan Magrin-Chagnolleau (Metz)

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU (chargé de recherche au CNRS) soutiendra son Habilitation à diriger des recherches le vendredi 16 juin 2023 à partir de 14h.

Sous l'intitulé général Dialogues entre les arts et les sciences : vers une phénoménologie de la création, il présentera un dossier composé de trois tomes :

- Tome 1 : CV, contributions majeures et écrits choisis (496 p.)

- Tome 2 : mémoire de synthèse intitulé : « Dialogues entre les arts et les sciences : vers une phénoménologie de la création » (61 p.)

- Tome 3 : un inédit « La méthode de l'Actors Studio » (77 p.) (à paraître aux éditions Deuxième Époque dans la collection « Les voies de l'acteur » en 2024).



Il retracera son parcours très fortement interdisciplinaire, à la croisée des arts et des sciences, des nouvelles technologies, de la linguistique, de la philosophie de l’art, de l’esthétique, des sciences cognitives, de la phénoménologie et de la création artistique.

Le jury sera composé de

- Sylvie DALLET (professeure des universités, UPEM, UVSQ), rapporteure ;

- Amos FERGOMBE (professeur des universités, UPHF), rapporteur ;

- Bernard ANDRIEU (professeur des universités, PARIS DESCARTES), rapporteur ;

- Claire LAHUERTA (professeure des universités, UNIVERSITÉ DE LORRAINE), garante ;

- Roland HUESCA (professeur des universités, UNIVERSITÉ DE LORRAINE) ;

- Marie-Christine MAUREL (professeure des universités, SORBONNE UNIVERSITÉ).



La soutenance aura lieu à l'Université de Lorraine, site Île de Saucy à Metz, salle Ferrari.