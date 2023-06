Normand Doiron, L'âme captive. Une histoire des traités de cour (XVIe-XVIIe siècles)

Aux XVIe-XVIIe siècles, la chevalerie, la noblesse, enfin l’homme et la femme modernes s’asservirent volontairement au pouvoir de l’État. Pour comprendre cette « servitude volontaire », cet ouvrage étudie des traités de cour et de l’honnêteté, c’est-à-dire des ouvrages qui, soit dénoncent le pouvoir tyrannique du monarque et la cupidité des courtisans ; soit exaltent la toute-puissance du roi et les plaisirs de la cour.

Dans le second cas, celui des réjouissances, le courtisan doit d’abord faire preuve d’allégeance, sans répit faire montre de complaisances, puis espérer qu’en retour, un jour, il obtiendra quelque récompense. Il lira les traités, il apprendra comment marcher, comment parler, comment surtout se contenir, afin d’avoir l’insigne privilège d’approcher, peut-être, du trône.

Ce livre est aussi une étude de la tragédie classique, du grand Corneille, de l’inégalable Racine qui, dans une langue sublime, à l’avance ont voulu nous consoler, par la beauté, des peines et de l’inquiétude d’être sujets.

Table des matières

Préface, par Bernard Beugnot



Remarques



Introduction



Portrait du courtisan, tiré d’une Mazarinade



PREMIÈRE PARTIE



Avant-propos de la première partie



Chapitre premier. La contrainte de cour

Le Sage en cour

Variations sur la contrainte

La servitude volontaire

L’obsession

Rhétorique et psychologie

Othon, ou l’illusion tragique



Chapitre II. Consoler la cour

La consolation classique

Le Secrétaire de la cour

La retraite

La plainte du courtisan



Chapitre III. Le parfait gentilhomme

La sujétion

La culture populaire et le « bas » corporel

La distinction

La chute

Le livre du Sage

De la perfection à l’honnête médiocrité

Grande éloquence et style moyen

L’angélisme chevaleresque



SECONDE PARTIE



Avant-propos de la seconde partie



Chapitre IV. La servitude volontaire

Les deux faces

La face extérieure

La face intérieure

La Boétie et la tradition anticuriale

La Servitude volontaire comme texte métapsychologique

Les sources antiques de la servitude volontaire

La littérature anti-aulique avant la Servitude volontaire

La littérature anti-aulique après la Servitude volontaire

La satire anti-aulique dans la Servitude volontaire

Agamemnon mythique tyran : le trompeur trompé

Ulysse courtisan

L’effémination des courtisans

Ronsard courtisan



Chapitre V. Cinna, ou l’auguste obéissance

L’obéissance du roi

Clémence anachronique

Sénèque ou Aristote

La victoire sur la colère, la pire des passions

Unanimité

L’art d’être maître des cœurs

Sauver et servir

La corruption de la sagesse stoïcienne



Chapitre VI. Iphigénie, ou le sacrifice de l’esclave

L’absolution d’Euphorbe

Le sacrifice d’Iphigénie



Chapitre VII. La pulsion de l’espérance



Chapitre VIII. Sujet et sujétion

Le dieu de Socrate : « le soi de soi-même »

Le sujet fugitif de Montaigne

Le moi haïssable

La perversion de l’amour-propre

La philosophie mécanique : la suppression du moi

Médée

Le moi romantique

Le Soi

Épilogue. Psychologie et pneumatologie



Index nominum