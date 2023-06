Le livre au crible : formes, objets, enjeux de la critique (BnF Paris)

LE LIVRE AU CRIBLE : FORMES, OBJETS, ENJEUX DE LA CRITIQUE

15 juin 2023, 14h-18h

BnF François-Mitterrand (Petit auditorium)

1. La critique de livres: quelles origines ? quels objets ? quels critères ?

14h20-15h : Introduction à l’après-midi dans son ensemble, présentation des grandes lignes, conceptualisation de la problématique des notions de critique et de ses enjeux.



Dominique Viart, Professeur à l'Université Paris Nanterre, Membre de l'Institut universitaire de France, et Julie Anselmini, Professeure de littérature française à l'université de Caen Normandie.



2. « Tous critiques » ? Quelles formes ? quels médias ?

15h-15h40 : Dialogue sur l'évolution de la critique, en raison des changements sociétaux, culturels et technologiques.



Marianne Bouchardon, Professeur de littérature du XXe siècle à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, et Laura Bousquet, Doctorante, Université Lumière Lyon 2 / Johannes Gutenberg-Universität Mainz.



3. Focus sur un objet spécifique de la critique : le livre jeunesse

15h40-16h20 : Quelles sont les singularités de la critique portant sur ce secteur éditorial, ses origines et l’évolution historique, sa vitalité actuelle et les difficultés rencontrées (politiques, intellectuelles, ...) ?



Sophie van der Linden, autrice et critique, spécialiste de littérature jeunesse, et Marine Planche, conservatrice en chef, adjointe au chef de service du CNLJ (BnF).



Pause



4. Les études critiques : Comment construire leur visibilité ?

16h35-17h45 : Echanges sur l’économie de l'édition d'études critiques qui englobe toute la chaîne du livre.



Table ronde

Autour de 5 pôles : Ecrire la critique (un auteur : Bertrand Muller), Editer la critique (un directeur de collection : Andrea Del Lungo), Promouvoir la critique (une représentante de Fabula : Esther Demoulin), Vendre la critique (un libraire : Yannick Poirier, Tschann), Acheter la critique : en bibliothèque (Arthur Hénaff ). Modérateur : Johan Faerber



17h45-18H : Conclusion

Cécile Rabot, Responsable du master métiers du livre et de l'édition, Université Paris Nanterre.