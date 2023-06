Clive Thomson, Quand c'est possible, c'est faisable ! Entretiens mémoriels avec Colette Becker

Une femme libre raconte un parcours universitaire singulier.

À travers ses entretiens avec Clive Thomson, Colette Becker livre un regard lucide et décapant sur trois quarts de siècle de vie intellectuelle française. De la Sorbonne de 1968 au Nanterre du xxie siècle, elle a formé des générations d’enseignants et de chercheurs et a été pionnière en matière de critique génétique des œuvres littéraires. Spécialiste incontestée de Zola, Colette Becker a participé à toutes les grandes aventures éditoriales qui ont concerné Zola ces cinquante dernières années. Elle nous livre un témoignage précieux sur ses années d'enfant, pendant la guerre, d'un père officier réfugié en Suisse puis maquisard, d'une famille de tradition laïque, d'une jeune enseignante mise devant sa classe sans la moindre formation pédagogique, d'une femme enseignant dans une Sorbonne presque exclusivement masculine, des luttes de pouvoir et d'influence au milieu d'une massification des étudiants mal anticipée, des chemins tortueux de la reconnaissance internationale, des métamorphoses des relations avec les étudiants et les collègues au fil des évolutions de l'université et de la carrière.

Une sélection des articles les plus marquants de Colette Becker complète les entretiens, agrémentés par des clichés d'époque et complétés par une chronologie détaillée.

Clive Thomson est professeur émérite de Littérature française à l’Université de Guelph et à l’Université Western Ontario (Canada), et psychanalyste. Il a notamment publié chez Atlande On croit comprendre le monde avec ça ! Entretiens mémoriels avec Henri Mitterand.