Horizons of Punk: Punk-Rock Scholarship and its Methodologies



Colloque International organisé par l’Université Gustave Eiffel (Laboratoire LISAA) en partenariat avec Punk Scholars Network (PSN) UK & South Korea, le 8-9 juin 2023



Organisation : Sangheon Lee, Grace Healy et Guillaume Dupetit

Comité scientifique : Russ Bestley, Kevin Dahan, Mike Dines et Martin Laliberté



Quels sont les horizons du punk-rock ? Quels sont les horizons de l’étude du punk-rock ? Quelles sont les perspectives en matière de connaissance du punk-rock ? Quel rôle jouent-elles dans la musique, la culture et le savoir sur le punk ? À mesure qu’elles évoluent à travers le temps, l’histoire et la géographie, à quel consensus et à quels désaccords aboutissent-elles ?



L’étude du punk-rock a constitué un domaine de recherche qui s’est établi au sein des études sur les sous-cultures occidentales et il a historiquement été interprété en étant situé à une intersection, celle entre une résistance socio-politique et une culture populaire. Ces dernières années, le travail interdisciplinaire a conduit à examiner le punk à travers différentes lentilles : la série Global Punk, par exemple, se concentre sur le développement des scènes punk contemporaines, réfléchissant sur les origines, l’esthétique, l’héritage, l’identité et la circulation du punk. Des approches interdisciplinaires critiques ont émergé au sein de la recherche sur le punk, s’appuyant sur la sociologie, les études culturelles, la musicologie et la philosophie pour élargir les horizons de da compréhension. Par ailleurs, des tensions entre études universitaires et histoires personnelles ont conduit à un intérêt croissant chez les universitaires pour la documentation des scènes locales et des histoires sous-culturelles locales. Malgré ces développements, de nombreuses questions demeurent sur ce que sont les frontières du punk, notamment : la recherche sur le punk a-t-elle formé des méthodologies propres ? En quoi serait-ce nécessaire ? Cette recherche a-t-elle d’ailleurs vraiment créé un domaine propre ? Quel rapport devrait-il avoir, si c’est le cas, quels seraient les rapports de son étude avec la musicologie pop/rock en général ? Dans quelles disciplines, et jusqu’à quel point, pouvons-nous étendre nos hypothèses sur le punk ? Quelles « nouvelles » approches méthodologiques peuvent être envisagées à partir du travail interdisciplinaire effectué, et quelles « anciennes » perspectives peuvent être révisées ?



Punk Scholars Network UK & South Korea et le Laboratoire Littératures, Savoirs et Arts (LISAA) de l’Université Gustave Eiffel organisent une conférence internationale qui voudrait aborder de manière critique les limites du savoir constitué sur le punk à partir de son éventail de perspectives, notamment quant à la question d'une méthodologique propre.



Jeudi 8 juin (16h-20h) : “Opening event” (projection de films + panel spécial)

Bâtiment Alexandra David-Néel, 2 allée du Promontoire 93160 Noisy-le-Grand, Amphi F2.

Vendredi 9 juin

9h-17h : Conférence (Keynote + 3 Panels + Interview spécial)

Salle de conférence (Auditorium) et Salon d’honneur, Bibliothèque Georges Perec, 1 Rue des Frères Lumière, 77420 Champs-sur-Marne

17h-21h : “Evening event” (Book launch + performance punk poet + exhibition d’art + DJing + buffet)

Cafétéria, Maison de l’étudiant (MDE), 1 Rue des Frères Lumière, 77420 Champs-sur-Marne

En ligne:

Heure : 9 juin 2023 09:45 AM Paris

Participer à la réunion Zoom

Le programme détaillé est disponible :

