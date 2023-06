Denis Le Pesant, L’Expression des émotions et des sentiments en français

Le lexique du français comprend quelque 3 000 mots d’affect. Cet ouvrage présente une classification sémantique fondée sur des critères morphosyntaxiques, dans le cadre théorique des grammaires distributionnelles et transformationnelles.

Table des matières et extraits disponibles aussi sur le site...

Préface 7

PREMIÈRE PARTIE

STRUCTURE DE LA CLASSIFICATION,

ÉTAT DE LA QUESTION ET ASPECTS

DES GRAMMAIRES DISTRIBUTIONNELLES

ET TRANSFORMATIONNELLES

Chapitre 1

Structure de la classification 19

Section 1. Les deux Catégories de Classes de lexèmes d’affect 19

Section 2. Division des Classes en Sous-classes 22

Section 3. Données numériques sur le lexique des affects 24

Chapitre 2

Bref état de la question du lexique de l’affectivité 25

Chapitre 3

Aspects majeurs des grammaires distributionnelles

et transformationnelles 31

Section 1. L’aspect distributionnel : le prédicat

et sa structure argumentale 32

Section 2. L’aspect transformationnel 34

Section 3. Théorie de l’isomorphisme de la syntaxe

et du sens 36

Section 4. Aspects lexicographiques des grammaires

distributionnelles et transformationnelles 38

Section 5. La question des rôles actanciels 45

DEUXIÈME PARTIE

PROPRIÉTÉS DISTRIBUTIONNELLES

ADJECTIFS, VERBES, NOMS,

ADVERBES, PRÉPOSITIONS

ET CONJONCTIONS D’AFFECT

Chapitre 4

Structures argumentales-actancielles des adjectifs d’affect 49

Section 1. Structures argumentales-actancielles

des adjectifs de Catégorie I 50

Section 2. Structures argumentales-actancielles

des adjectifs de Catégorie II 55

Chapitre 5

Structures argumentales-actancielles des verbes d’affect 67

Section 1. Structures argumentales-actancielles

des verbes d’affect de Catégorie I 67

Section 2. Structures argumentales-actancielles des verbes

d’affect de Catégorie II 77

Chapitre 6

Structures argumentales-actancielles des noms d’affect 95

Section 1. Structures argumentales-actancielles

des noms de Catégorie I 96

Section 2. Structures argumentales-actancielles

des noms de Catégorie II 100

Chapitre 7

Adverbes, prépositions et conjonctions d’affect 113

Section 1. Adverbes à suffixe en -ment et adverbes

de forme avec N 114

Section 2. Adverbes, prépositions et conjonctions

locutionnels de forme « dans (son) N Prép (N_Ver_que P) »

et « par N Prép (N_Ver_que P) » 117

Section 3. Exemples d’autres formes locutionnelles

d’adverbes, de prépositions et de conjonctions 120

TROISIÈME PARTIE

ATTACHEMENT DES VERBES AUXILIAIRES

ET DES FLEXIONS VERBALES

AUXILIAIRES DE CONJUGAISON, VERBES SUPPORTS

DES ADJECTIFS ET DES NOMS, AUXILIAIRES FACTITIFS, FLEXIONS VERBALES ET MODE D’ACTION STATIF

Chapitre 8

Introduction aux différents types de verbes auxiliaires 123

Section 1. Auxiliaires de conjugaison, aspectuels, modaux

et d’évidentialité des verbes, et verbes supports

des adjectifs et des noms 124

Section 2. Le cas des auxiliaires factitifs (AuxFact) 126

Section 3. La propriété de combinaison

des différents types d’auxiliaires 129

Chapitre 9

Attachement de verbes auxiliaires aux adjectifs

et aux verbes prédicatifs 131

Section 1. Les auxiliaires de conjugaison avoir

et être et leurs valeurs temporelles et modales 131

Section 2. Principaux auxiliaires aspectuels, modaux

et d’évidentialité des verbes et des adjectifs prédicatifs 132

Section 3. Auxiliaires factitifs des adjectifs

et des verbes prédicatifs 134

Chapitre 10

Attachement de verbes supports et d’auxiliaires factitifs

aux noms prédicatifs 139

Section 1. Verbes supports autres que de conversion

précédant le nom 140

Section 2. Verbes supports autres que de conversion

succédant au nom 148

Section 3. Verbes supports de conversion 154

Section 4. Auxiliaires factitifs des noms 158

Chapitre 11

Flexions verbales, auxiliaires de conjugaison et mode d’action

statif des lexèmes d’affect 165

Section 1. Critères de distinction des différents

modes d’action en français et classification de ces derniers 166

Section 2. Temps, voix et aspects verbaux 167

Section 3. Différence entre le mode d’action statif

et les autres modes d’action 169

Section 4. Extrapolation : tous les prédicats d’affect

sont statifs 174

QUATRIÈME PARTIE

PROPRIÉTÉS TRANSFORMATIONNELLES

PROBLÈMES DE CONSTRUCTION

MORPHOLOGIQUE, ET TRANSFORMATIONS

DE MOUVEMENT, DE RÉDUCTION

ET DE DIATHÈSE

Chapitre 12

Transformations de construction morphologique

dans les grammaires distributionnelles et transformationnelles 179

Section 1. Aperçu historique sur les transformations

de construction morphologique 179

Section 2. Contre le recours à la règle de réduction

de verbe support dans l’analyse du SN à tête prédicative 183

Chapitre 13

Deux réalisations successives : du radical prédicatif

au lexème et du lexème au Syntagme Nominal ou à la Phrase 187

Section 1. Notion de radical prédicatif 187

Section 2. Les deux phases de réalisation du radical prédicatif 189

Section 3. Notions de tête de la structure argumentale-actancielle

et de tête syntaxique 190

Section 4. Les deux catégories majeures de la syntaxe :

la Phrase et le Syntagme Nominal 191

Section 5. Réalisations dites normales

et réalisations périphrastiques des prédicats 192

Section 6. Syntaxe du SN à tête prédicative

et problèmes d’ambiguïté et de cacophonie 194

Chapitre 14

Transformations de mouvement, de réduction et de diathèse 197

Section 1. Diathèses de dislocation et d’extraposition

du sujet des adjectifs et des verbes 198

Section 2. Locutions et mots simples à structure

prédicat-argument intégrée 199

Section 3. Les constructions réciproques et leurs réductions 201

Section 4. Diathèses verbales : voix de la conjugaison

et neutralité 207

Section 5. Une diathèse nominale : la passivation

en par dans le SN à tête prédicative ou « pseudo-passivation

du nom » 211

Section 6. Diathèses de conversion 213

Section 7. Transformations de restructuration 218

CINQUIÈME PARTIE

MÉTHODES POUR LA CLASSIFICATION

ÉTABLISSEMENT DES SOUS-CLASSES

ET DES CLASSES CLASSES ANTONYMES

ET REPRÉSENTATION DES VARIANTES FLEXIONNELLES DIVERSITÉ

DES FORMES LOCUTIONNELLES

Chapitre 15

Les Sous-classes, fondement et facteur de cohésion

de la classification 229

Section 1. Ce sont les constructions morphosyntaxiques qui

constituent la matière des Sous-classes de lexèmes d’affect 229

Section 2. Les Sous-classes, facteur principal d’homogénéité

de la classification 232

Section 3. Diversité des structures argumentales-actancielles

dans les Sous-classes 234

Section 4. Différences de degré d’hétérogénéité syntaxique

selon les Sous-classes 236

Chapitre 16

Établissement des Classes de lexèmes d’affect 239

Section 1. La Classe comme regroupement de Sous-classes parasynonymiques 239

Section 2. Détermination d’éventuelles propriétés communes

aux différentes Sous-classes d’une Classe 240

Section 3. Mise en évidence de propriétés différentielles

entre les Sous-Classes d’une Classe 241

Chapitre 17

Établissement des couples de Classes antonymes 245

Section 1. Utilisation de l’antonymie morphologique

entre lexèmes pour la construction d’un couple de Classes 245

Section 2. Utilisation de « l’effet litote » pour la construction

d’un couple de Classes antonymes 248

Section 3. Un cas de relation syntactico-sémantique

entre deux Classes antonymes 251

Chapitre 18

Représentation des variantes flexionnelles dans le Dictionnaire informatisé et diversité des formes locutionnelles 255

Section 1. Représentation des variantes flexionnelles

dans le Dictionnaire Informatisé des affects 255

Section 2. Propriétés syntaxiques des mots locutionnels

et aspect sémantique du figement 257

Section 3. Diversité des formes locutionnelles

dans le lexique des affects 259

Section 4. Quelques cas de semi-figement 264

SIXIÈME PARTIE

LES DEUX CATÉGORIES SUPÉRIEURES

DE LEXÈMES D’AFFECT

Chapitre 19

Classes et sous-classes d’affect de Catégorie I 269

Section 1. Classes d’humeurs (1) Énergie et Apathie 270

Section 2. Classes d’humeurs (2) Bonne humeur,

Mauvaise humeur et Humeur songeuse 272

Section 3. Classes Bon moral et Mauvais moral 274

Section 4. Classes Réjouir et Attrister 278

Section 5. Classes Désinihiber, Inhiber et Embarrasser 280

Section 6. Classes Détendre et Importuner 283

Section 7. Classes S’amuser et S’ennuyer 288

Section 8. Classes Flatter et Blesser 290

Section 9. Classes Jouissance et Souffrance 293

Section 10. Classes Combler un désir, Combler-Bonheur,

Décevoir et Décevoir-Malheur 296

Section 11. Classes Apaiser et Troubler 300

Section 12. Les Classes Rassurer et Inquiéter-Effrayer 303

Section 13. La Classe Surprendre 307

Chapitre 20

Classes et sous-classes d’affect de Catégorie II 311

Section 1. Classes Résignation et Colère 312

Section 2. Classes Gratitude et Ressentiment 318

Section 3. Classes Jalousie envieuse et Jalousie sexuelle 320

Section 4. Classes Amour, Affection et Haine, Désamour 322

Section 5. Classes Amitié et Inimitié 326

Section 6. Classe Compassion 330

Section 7. Classes Bonne conscience et Mauvaise conscience 332

Section 8. Classes Orgueil et Honte 334

Section 9. Classes Admiration et Mépris 338

Section 10. Classes Estime, Respect et Mésestime, Irrespect 340

Section 11. Classes Confiance, Croyance, Sentiment de sécurité

et Défiance, Doute, Sentiment d’insécurité 342

Section 12. Classes Nostalgie de quelque chose et Regret

de quelque chose ou quelqu’un 345

Section 13. Classes Curiosité et Désintérêt 346

Section 14. Classes Goût et Aversion 348

Section 15. Classes Apprécier et Déplorer 350

Section 16. Classes Désir, Impatience et Saturation 351

Section 17. Classes Espoir, Désespérer de et Craindre 354

Section 18. Classe Peur 356

Section 19. Classes Intéresser et Laisser indifférent 359

Section 20. Classes Plaire et Déplaire 364

SEPTIÈME PARTIE

AUX MARGES DU LEXIQUE

DES AFFECTS, UNE ESQUISSE

LEXÈMES DE COMPORTEMENT ET DE PROFIL

PSYCHOLOGIQUE – CLASSES DE PRÉDICATS

SÉLECTIONNANT DES LEXÈMES D’AFFECT –

COLLOCATIONS DE SYMPTÔMES SOMATIQUES

Chapitre 21

Lexèmes de profil psychologique et de comportement

associés au lexique des affects 375

Section 1. Du domaine des affects à celui des caractères

et comportements affectifs 375

Section 2. Présence de lexèmes de caractère ou de comportement

dans certaines Sous-classes de lexèmes d’affects 377

Section 3. Les prédicats de « parole affective » 379

Chapitre 22

Prédicats appropriés de refoulement, de défoulement et autres

classes de prédicats sélectionnant des lexèmes d’affect 381

Section 1. Prédicats appropriés de noms d’affect

appartenant eux-mêmes au lexique des affects 382

Section 2. Classes de prédicats appropriés de refoulement,

de défoulement, de contrôle et de rumination 384

Section 3. Autres prédicats sélectionnant

des lexèmes d’affect 384

Chapitre 23

Collocations de symptômes somatiques 387

Conclusion

Nécessité de travaux complémentaires 391

Bibliographie 395

Index nominum 405

Index rerum 407