Les émotions au prisme du genre (Kuşadası,Turquie)

Colloque international :



12-13 octobre 2023. Kuşadası (Turquie)





Les masques du discours II :



Les émotions au prisme du genre



Driss Ablali. CREM. Université de Lorraine. France



Duygu Öztin. Université Dokuz Eylül. Izmir. Turquie





En 2015, la première édition des « masques du discours[1] » explorait les stratégies discursives implicites et sous-entendues du sens. Cette deuxième édition sera centrée sur les émotions, question devenue incontournable aujourd’hui en sciences humaines et sociales (certain.es parlent d’emotional turn ou d’affective turn), en lien avec la catégorie du genre, aussi bien dans son acception discursive (genre de discours/genre textuel) que sexuée (genre social).



Consacrer un colloque international à une thématique comme celle de l’émotion (Parret 1986 ; Greimas & Fontanille 1991 ; Kerbrat Orecchioni 2000 ; Charaudeau 2008 ; Plantin 2013 ; Micheli 2014), dont la généralité et le vague sémantique peuvent s’appliquer à des observables multiples et variés, présente des risques de confusion intellectuelle et d’interprétations multiples. Aussi précisons que le colloque ne vise pas seulement à replacer l’étude des émotions sous l’angle des traces verbales des émotions exprimées (lexicales ou morphosyntaxiques, argumentatifs ou sémantiques), non plus uniquement du côté de la matérialité corporelle qui participe de de la sémiotisation de l’émotion (intonation, débit, voix, postures, gestes…), mais à rattacher ces phénomènes à une différenciation selon le genre discursif, dans son articulation au genre sexué. Le genre, à la fois discursif et social, est alors envisagé comme un ensemble de contraintes ou de conditions de possibilités du sens des émotions. Cette conception du genre invite ainsi à considérer des questions aussi larges que celles de la culture, du pouvoir, de l’idéologie, de la performance, des normes sociales, de l’esthétique ou de la technique.



C’est l’émotion comme processus sémiotique, contraint par le genre textuel et par l’identité de genre, dont le degré d’intrication est à définir, et qui nourrit en filigrane le sens des textes et des discours que l’on souhaite soumettre à discussion, pour (dé)masquer les raisons des émotions. La mise en discours des émotions suivant l’identité de genre et les conditions sociales sera par ailleurs interrogée dans la production de discours des émotions typiquement genrées ou en vigueur dans des « communautés émotionnelles » (M. Weber ; Barbara H. Rosenwein).



De telles problématiques se définissent notamment par rapport au sujet, appréhendé non seulement comme posture singulière mais aussi comme instance plurielle qui vit, partage et réagit émotionnellement dans l’altérité des émotions communes (« l’autre moi-même » ou « émotions sociales », Damasio 2010). A cet égard, on s’attachera à décrire comment une émotion collective unifie une pluralité d’ethos et d’actions ou événements épars (Kaufmann & Quéré 2019), en engageant des considérations spécifiques sur les émotions, par exemple des sentiments nationalistes, révolutionnaires, ou des sentiments d'appartenance à un groupe (apprenant.es, occupant.es ou occupé.es, faibles et souffrant.es), ou encore à une religion, une secte, comme à des pratiques collectives (organisation de rites, mouvements de grève, jeux collectifs, rassemblements identitaires divers), ensembles pensés comme autant de cadres et de formes de régulation des émotions. Il ne s’agira pas de comprendre comment se construit une émotion collective en discours, mais d’identifier le terreau sur lequel s’impriment les visées et les valeurs communes aux membres de la communauté, appartenant au même genre social et « moulant » leur pratique langagière dans le même genre de discours.



Il s’agit aussi de comprendre ce que l’émotion fait au genre et réciproquement, ou comment l’expérience émotionnelle, invoquée ou provoquée, négocie avec la performativité du genre, à la fois textuel (Adam ; Maingueneau, Bronckart, Rastier) et social (Butler), pour dire ou masquer le secret, l’implicite, l’ineffable, l’interdit, la censure, le tabou, le fantasme, la honte…



Nous nous intéresserons non seulement aux pratiques verbales (littéraires, médiatiques, politiques, scolaires…), mais aussi aux pratiques multi-modales en élargissant l’empan de la description et de l’analyse de la dualité genre/émotions à d’autres médias comme le cinéma, la publicité, la photographie, les réseaux sociaux, dès lors qu’il s’agit de confronter le régime des émotions aux lois du genre.



Avec ce colloque interdisciplinaire sur Les Émotions au prisme du genre, à partir des grands axes que nous avons indiqués, nous souhaitons dégager de nouvelles pistes de réflexion et d’étude pour repenser de manière dynamique la portée du pouvoir de médiation du genre, ordinairement silencieux sur les émotions comme expérience individuelle ou collectivement construite. Interdisciplinaire, son but est aussi d’offrir un espace de discussion ouvert entre linguistes et non linguistes, pour croiser des approches variées autour de ce que s’émouvoir en discours veut dire, sous le déterminisme du genre.



Modalités de soumission des propositions de communication :



Langues des communications : français



Les propositions de communication devront être adressées avant le 20 juin 2023, par voie électronique à : emotions.genre2023@gmail.com



Les décisions seront communiquées le 15 juillet 2023 et le programme du colloque sera diffusé début septembre.



Les propositions soumises devront décrire un travail original et novateur, et devront contenir un état de l'art et des références à des travaux antérieurs pertinents.



Les résumés (ne dépassant pas 500 mots) doivent être en Times 12 avec interligne simple et en format Word. Ils feront l’objet d’une double évaluation anonyme par deux experts du comité scientifique.



Le résumé sera accompagné d’une page séparée indiquant le titre de la proposition, le nom de l’auteur.e (ou des auteur.es) et les coordonnées professionnelles.



Les propositions retenues dureront 20 minutes, suivies de 10 minutes d’échange.



Le colloque aura lieu exclusivement en mode présentiel.



Une sélection sera faite par le comité scientifique parmi les présentations après le colloque, et leurs auteur.es seront ensuite invité.es à rédiger un article pour un ouvrage collectif issu du colloque.



Conférencier.es invité.es :



Ruth Amossy : Université de Tel Aviv, Israël

Jacques Fontanille : CeReS. Université de Limoges, France

Lieu du colloque :

Le colloque aura lieu à la ville de Kuşadası (https://sealightresort.sealighthotels.com/, sur le littoral de la mer Égée, à 5 km du site archéologique d'Éphèse.

—

Modalités d’inscription :

Le comité d’organisation a établi les tarifs suivants relatifs à l'inscription au colloque : l'inscription comprend l'accès aux conférences, l'hébergement en pension complète (3 nuits, du 11 au 14 octobre), et les pauses café :



400 euros : hébergement en pension complète en chambre single



300 euros : hébergement en pension complète en chambre partagée.

—

Comité scientifique :



Julie Abbou Université de Turin, Italie

Juan Alonso Aldama Université Paris Cité, France

Sémir Badir Université de Liège, Belgique

Fabienne Baider Université de Chypre, Chypre

Alpha Ousmane Barry Université Bordeaux Montaigne, France

Erik Bertin Université de Limoges, France

Patrick Charaudeau Université Paris-Sorbonne, France

Georgeta Cislaru Université Paris Nanterre, France

Marion Colas Blaise Université du Luxembourg, Luxembourg

Nicolas Couegnas Université de Limoges, France

Dominique Ducard Université Paris Est Créteil, France

Valdir Flores Université Fédérale du Rio Grande do Sul, Brésil

Nathalie Garric Université de Nantes, France

Matilde Gonçalves Université Nouvelle de Lisbonne, Portugal

Luca Greco Université de Lorraine, France

Ayşe Kıran Université de Hacettepe, Ankara, Turquie

Roselyne Koren Université de Bar-Ilan, Israël

Ece Korkut Université de Hacettepe, Ankara, Turquie

Tiziana Migliore Université d’Urbino, Italie

Hassan Moustir Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Eleni Mouratidou Université Paris Nanterre, France

Nedret Öztokat Kılıçeri Université d’Istanbul, Turquie

Sündüz Öztürk Kasar Université Galatasary, Istanbul, Turquie

Iva Novakova Université Grenoble Alpes, France

Ondřej Pešek Université d Boheme du Sud, République Tchèque

Christian Plantin Université de Lyon 2, France

Yusuf Polat Université de Kırıkkale, Turquie

Alain Rabatel Université Lyon 1, France

Hamid Reza Shairi Université Tarbiat Modares de Téhéran, Iran

Fátima Silva Université de Porto, Portugal

David Szabo Université ELTE, Budapest, Hongrie

Patricia von Münchow Université Paris Cité, France

Monica Zoppi Université de Campinas, Brésil.