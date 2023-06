Université et littérature contemporaine : médiations, légitimations, méthodes (Bordeaux)

Si la présence des auteur·ices vivant·es dans l’enseignement et la recherche n’est pas nouvelle, les évolutions récentes du monde universitaire font émerger plusieurs défis. Quelles en sont les implications épistémologiques, éthiques et méthodologiques ?



La massification des études supérieures et la récente concentration des recherches doctorales en littérature des XXe et XXIe siècles rendent particulièrement sensibles les enjeux symboliques (légitimation, consécration, définition des canons) et économiques (œuvres inscrites dans les programmes scolaires, rééditions) dont est porteuse l’Université. Par ailleurs, en raison des liens toujours plus étroits qu’entretiennent les universitaires avec les auteur·ices (correspondances, invitations), de la juxtaposition croissante des espaces culturels auxquels iels appartiennent désormais (recherche, cours de creative writing, journalisme, médiation culturelle), ainsi que de la superposition des statuts (universitaires et écrivain·es), de nouvelles interrogations adviennent, à la fois éthiques et déontologiques. Une telle interdépendance engage les chercheur·euses à repenser leurs propres pratiques, à adopter une attitude réflexive quant à la distance critique qu’il convient d’adopter. Cette reconfiguration du champ universitaire suscite en outre d’importantes gageures méthodologiques. Dans quelle mesure pouvons-nous importer des méthodes issues d’autres disciplines, comme l’entretien sociologique, l’enquête de terrain, la constitution d’archives ? Avec quels outils aborder la «néolittérature», fortement intermédiale ?

Programme :



9h-9h30 : café, accueil du public et des intervenant·es



9h30-10h mots d’introduction :



10-11h : Instances de légitimation : constituer un matrimoine littéraire ?

Modératrice : Mathilde Buliard



● 10h. Claire David (Université de Tours) : Une littérature #Metoo ? Écrire et lire les violences sexuelles aujourd’hui.



● 10h30. Anna Levy (Université Bordeaux Montaigne) : Le festival littéraire : instance de légitimation de la littérature performée et espace de redéfinition du canon littéraire.



11h-11h30 : pause café



11h30-12h30 : L’université : lieu(x) de transmission



Modératrice : Laure Sauvage



● 11h30. Anna Krykun (Université de Tours) : Résidences d’auteur à l’université, un dispositif pédagogique à destination des « publics éloignés » de la littérature ?



● 12h. Quentin Cauchin (Université Lyon 3) et Cyrille Martinez (Bibliothécaire universitaire à la Sorbonne et poète) : La poésie contemporaine et la bibliothèque. Quelle fonction pour la bibliothèque universitaire aujourd’hui ? Entretien.



12h30-14h : pause déjeuner



14h-15h : Table ronde : Connaître « ses » auteur·ices : problèmes méthodologiques et enjeux éthiques



Modérateur : Heiata Julienne-Ista



● Alex Lachkar (Université Paris 8) : Un chercheur queer face à la littérature lesbienne et ses auteurices : amitiés, échanges, identifications, interrogations et recherche.



● Léo Dekowski (Université de Cergy) : Un doctorat d’échanges. L’enquête et la rencontre comme source critique et d’inspiration.



15h-15h30 : pause café



15h30-16h30 : Table ronde : Regards croisés : de la recherche à la création en contexte universitaire



Modératrice : Anna Levy



● Arthur Brügger (Université de Lausanne) : La posture de l’écrivain-chercheur. Entretien croisé avec Daniel Maggetti et Jérôme Meizoz.



● Fanny Lorent (Université de Liège) et Adrien Chassain (Université Paris 8) : La tentation littéraire de la critique universitaire.



16h30-17h30 : Entretien « Des échanges écriture/université à géométrie variable : création, interprétation, diffusion » :



● Emmanuelle Pireyre (Autrice, docteure de l’Université Paris 8) et Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux Montaigne)

Comité scientifique :

Benoît Auclerc (Université Jean Moulin Lyon 3, Marge)

Mathilde Barraband (Université du Québec à Trois-Rivières, Laboratoire L’art en procès)

Éric Benoit (Université Bordeaux Montaigne, Plurielles)

Estelle Mouton-Rovira (Université Bordeaux Montaigne, Plurielles)

Magali Nachtergael (Université Bordeaux Montaigne, Plurielles)

Dominique Rabaté (Université Paris Cité, Cerilac)



Comité organisateur :

Mathilde Buliard

Heiata Julienne-Ista

Laure Sauvage

(Doctorant·es, Université Bordeaux Montaigne, Plurielles)