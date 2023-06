Michel Bernard et Baptiste Bohet, Littérovision. Un regard différent sur 100 grands romans de la littérature française

Voir les grands romans de la littérature française autrement : telle est la promesse de cet ouvrage qui permettra au lecteur de découvrir les rouages de ces textes dont la postérité a fait des chefs-d’oeuvre.

Les phrases de Proust sont-elles vraiment si longues ? Quel est le mot préféré de Marguerite Duras dans L’Amant ? Quand apparaît pour la première fois Emma dans Madame Bovary ? Quels sont les romans qui utilisent le plus de verbes au futur ? Le Petit Prince est-il davantage emprunté en bibliothèque que La Princesse de Clèves ? Peut-on écrire un roman sans point-virgule ? Quel est le verbe favori de Modiano ? Avec quels romans Belle du Seigneur d’Albert Cohen partage-t-il le plus de vocabulaire ? Boris Vian dans L’Écume des jours utilise-t-il plus de couleurs que Houellebecq dans Extension du domaine de la lutte ?

Comment ces textes, faits de mots et de phrases, ont-ils été agencés pour aboutir à ces romans qui, depuis des siècles parfois, nous font rêver, agir, penser, aimer : en un mot, nous font vivre ? Grâce à des outils numériques innovants, les auteurs de ce livre nous permettent d’accéder, d’une façon originale et atypique, à l’intimité des textes les plus emblématiques de notre littérature. Après avoir effectué la synthèse d’une grande quantité de données, ils nous en offrent une représentation visuelle, claire et stimulante.

—

Écouter la chronique de Nicolas Demorand sur l'ouvrage (France Inter, 23 mai) :

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-80/les-80-de-nicolas-demorand-du-mardi-23-mai-2023-6044640

—

Michel Bernard et Baptiste Bohet sont tous deux enseignants-chercheurs à l’université de la Sorbonne Nouvelle. Spécialistes de littérature, ils travaillent depuis de nombreuses années à proposer une nouvelle approche des textes grâce aux outils numériques. Aussi bien dans le cadre de leurs recherches que dans celui de leurs enseignements, ils ont à coeur de rendre accessibles à tous les résultats de méthodologies complexes et en pleine évolution. Ils ont par exemple publié en 2017 Littérométrie. Outils numériques pour l’analyse des textes littéraires, Presses de la Sorbonne Nouvelle.