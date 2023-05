Exposition "Annie Ernaux: Class, Gender, and Life-Writing" (Oxford)

Exposition "Annie Ernaux: Class, Gender, and Life-Writing" (St Hugh's College, Oxford)

Commissaires d'exposition:

Ève Morisi (U of Oxford, St Hugh's College) et Lyn Thomas (U of Sussex), en collaboration avec Nora Khayi (U of Oxford, St Hugh's College)

En décembre 2022, Annie Ernaux s'est vu attribuer le Prix Nobel de Littérature “pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle met à jour les racines, les distanciations et les contraintes collectives de la mémoire intime." Née en 1940 dans une famille modeste de province, Ernaux témoigne d'expériences et de préoccupations capitales pour sa génération, sa classe sociale et son sexe dans les nombreuses oeuvres de fiction, de non-fiction, et dans les prises de position politiques qui ont ponctué une carrière longue de près de cinquante ans: son écriture examine les manifestations et l'intériorisation des déterminismes sociaux et de la violence symbolique, les obstacles qui entravent l'ascension sociale, l'aliénation des femmes dans la sphère domestique, les dures réalités de l'avortement illégal, les limites du consentement, les regards qu'une maladie ou que le désir féminin peut générer dans la société occidentale et les lieux de vie et espaces de consommation contemporains, tels les villes nouvelles et les hypermarchés. A. Ernaux fait la lumière sur ces réalités à travers ses premiers romans autobiographiques et ses récits et journaux auto-socio-biographiques ultérieurs. En tant que personnalité publique, elle a par ailleurs fréquemment pris parti dans des débats contemporains pressants par le biais d'interviews, de pétitions et de lettres ouvertes. Au cours des cinq dernières années, ces interventions ont notamment eu trait au mouvement #metoo, au débat relatif au port du voile en France, aux manifestations des gilets jaunes, à la poussée de l'extrême droite en France, à la gestion des services publics, de la pandémie de Covid 19 et de la réforme des retraites par Emmanuel Macron, et, sur la scène internationale, à la politique du gouvernement israélien dans les Territoires Occupés et au traitement des femmes iraniennes par les autorités de leur pays dans le sillage de la mort en détention de Mahsa Amini au mois de septembre 2022.

Cette exposition a pour but de présenter la vie et l'oeuvre d'Ernaux à un large public en mettant en lumière la dimension intersectionnelle de son écriture. Y figurent des lettres manuscrites jamais publiées, des exemplaires signés et dédicacés des ouvrages d'Ernaux que Lyn Thomas lèguera à St Hugh's College, Oxford, ainsi que des documents et enregistrements relatifs à la Prix Nobel et à l'histoire du genre, des droits des femmes, comme des mouvements sociaux et de l'activisme politique en France aux XXe et XXIe siècles. Premier membre de sa famille à accéder à l'université, Lyn Thomas étudia le français et l'allemand à St Hugh's College de 1971 à 1975. Vingt ans après avoir obtenu sa licence au sein de cette université, et alors qu'elle était devenue enseignante, elle découvrit l'oeuvre d'Ernaux, dont le premier roman avait paru en 1974. À même de comprendre de l'intérieur l'expérience de 'transfuge de classe' d'Ernaux et d'analyser son projet littéraire, L. Thomas entreprit des recherches sur l'écrivaine. Elle en devint une spécialiste éminente et publia la première monographie de langue anglaise sur Ernaux en 1999.