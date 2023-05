Aux limites du paysage / The landscape at its margins (INHA Paris)

Colloque international du GRHAM

« Aux limites du paysage » // “The landscape at its margins”

Les 15 et 16 juin 2023

Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, 1er étage,

Salle Jullian le jeudi 15 juin et Salle Vasari le vendredi 16 juin.

—



Programme



Jeudi 15 juin après-midi (Salle Jullian)



14h00 : Introduction et présentation du GRHAM



Modération : Maël Tauziède-Espariat, docteur en histoire de l’art moderne, ATER Université Paris-Nanterre



14h15 : Conférence d’ouverture



Émilie BECK-SAIELLO, maître de conférence HDR, Université Sorbonne Paris Nord

La notion de limite dans le paysage



Discussion



15h30-16h30 : Le paysage, un outil politique et social ?



Davide FERRI, Scientific Coordinator Kunsthistorisches Intitut in Florenz, PhD Candidate University of Bern, Walter-Benjamin Kolleg

The Politics of Landscape in 17th-century Genoa



Gabriel BATALLA-LAGLEYRE, docteur en Histoire de l’art moderne, ATER à l’Université de Poitiers

Le temps du paysage. L'inscription de la date sur les dessins de paysage au XVIIIe siècle



Discussion

Pause



17h00-18h00 : Présentation de l’exposition du Louvre-Lens : Paysage. Fenêtre sur la nature



Marie GORD, Attachée territoriale de conservation au Louvre-Lens



Discussion

Cocktail de fin de première journée





Vendredi 16 juin (Salle Vasari)



9h30 : Accueil des participants



Modération : Marine Roberton, Docteure en Histoire de l’art moderne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



10h00-11h00 : Le paysage, lieu de l’imaginaire



Noémi DUPERRON, Doctorante en Histoire de l’art moderne, Université de Genève

Le paysage réel au prisme de l’imagination : restitutions visuelles de la Troade à la fin du XVIIIe siècle



Justine CARDOLETTI, Doctorante en Histoire de l'art & Chargée de cours à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & Chargée de recherche pour le Palais de Justice.

Du paysage et de la sculpture dans l’Encyclopédie (1765) : quand la définition pose des limites



Discussion

Pause



11h00-12h00 : Dessiner ou peindre le paysage



Marco MASCOLO, Professeur assistant, Université de Sienne

Quelques observations sur les dessins de paysages de Rembrandt van Rijn



Hugo COULAIS, Docteur en Histoire de l’art moderne, Sorbonne Université

Francisque Millet (1642-1679) : le renouveau du paysage historique



Discussion

Déjeuner



Modération : Émilie BECK-SAIELLO, maître de conférence HDR, Université Sorbonne Paris Nord.



14h30-15h30 : Le paysage : art du divertissement ou d’agrément



Franca BUSS, M. A., University of Hamburg, Kulturgeschichte und Kulturkunde

Atmospheric landscapes. Philippe-Jacques de Loutherbourg’s Eidophusikon



Etienne WISMER, commissaire d’exposition et doctorant en Histoire de l’art, Université de Berne.

Des lointains au grand format chez soi : le papier peint panoramique



Discussion

Pause



16h00-17h00 : Conclusion



17h00 Cocktail de fin de colloque.