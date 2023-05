Studi francesi, n° 199 : "Yves Bonnefoy cent ans (1923-2023). Rencontres"

Sommaire

Fabio Scotto, Introduction

Sophie Guermès, Poétique de Valsaintes: «l’inachevable», «l’inachevé»

Bernard Chambaz, De “L’Arrière-pays”

Sara Bonanni, Le voci delle origini: Bonnefoy all’ascolto di Cavalcanti e Dante

Sara Amadori, “Ethos” poetico e immagine autoriale di Yves Bonnefoy nelle prose di “L’hésitation d’Hamlet et la décision de Shakespeare”

Michela Landi, La poésie en péril: Bonnefoy (encore) devant Valéry,

Chiara Elefante, La “biographie de l’œuvre” de Christian Dotremont, questionnée par Yves Bonnefoy

Patrick Labarthe, Bonnefoy et l’imagination de la demeure

Patrick Werly, Pourquoi la fiction pour dire la rencontre? «La grande voix» dans “Le Digamma”

Elena Casadio Tozzi, Da Πάνω σε μια χειμωνιάτικη αχτίνα di Giorgos Seferis a “Sur un soleil d’hiver” d’Yves Bonnefoy: storia di una traduzione

Simona Pollicino, «Mon enfant où es-tu?»: “In the threshold’s lure” di Yves Bonnefoy e l’autotraduzione come anamnesi dell’«autre lui-même»

Jeanne Dorn, Histoire des formes et couleur claire. À propos de Piero della Francesca

Numa Vittoz, Yves Bonnefoy, poète de circonstance? “La longue chaîne de l’ancre” et les journées poétiques de Malmö



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

