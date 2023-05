Le colloque international 2023 « Vladimir Nabokov : écrire la nature / writing nature – Владимир Набоков: описывая природу » aura lieu en Suisse, à Lausanne, Montreux, Montricher, du 27-30 juin 2023.

L’Université de Lausanne, la Société Française Vladimir Nabokov et la Fondation Jan Michalski s’associent pour l’organisation du sixième colloque international porté par la Société Française Vladimir Nabokov. Après les trois colloques de Paris (2013, 2019, 2021), Biarritz (2016), Lille et Chapel Hill (2018), ce congrès explorera les riches relations de l’écriture nabokovienne au monde naturel.

Ce colloque se déploiera sur la Riviera suisse, où Nabokov résida de 1961 à sa mort en 1977, composant ses romans dans une suite du Montreux Palace et chassant les papillons dans les alpages. Le Musée Cantonal de Zoologie de Lausanne est par ailleurs dépositaire de la dernière collection de papillons de Nabokov, dont les travaux scientifiques sont reconnus par la communauté des entomologistes du monde entier.

Le lieu du colloque se prête donc tout particulièrement à un examen du rapport qu’entretenait l’écrivain-entomologiste au monde naturel, et invite à explorer l’écriture de Nabokov dans sa mise en mots du monde, en analysant la nature de l’écriture et l’écriture de la nature dans son œuvre.

Ce colloque résolument interdisciplinaire invite des spécialistes de littérature russe, américaine et comparée, mais également des entomologistes, des botanistes, des écosystémistes, des traductologues et des philosophes. En effet, c’est en combinant les perspectives et les méthodologies que l’on pourra saisir la complexité du rapport au monde naturel de Nabokov, et contribuer à renouveler notre regard sur la nature.

Dans l’immense corpus des études nabokoviennes, le rapport à la nature n’occupe pas encore la place qui devrait être la sienne. L’œuvre de Nabokov, par son envergure temporelle, linguistique et géographique, rend compte des évolutions des rapports des humains au monde naturel, et des effets de l’action humaine, produisant, à l’heure de l’Anthropocène, ce que Bruno Latour appelle de «nouveaux régimes climatiques ». Si plusieurs ouvrages essentiels ont été publiés sur son œuvre scientifique et sur la présence des papillons dans son œuvre (Boyd, Johnson, Alexander, Gould, Remington, Karges), peu de travaux ont été consacrés aux rapports entre l’écriture littéraire et la recherche scientifique de Nabokov (Blackwell, Zimmer, Durantaye). Plus rares encore sont les publications qui portent sur la place dans son œuvre «des choses de la nature », que ce soient les papillons, mais aussi d’autres insectes, la botanique, les champignons, les animaux et les écosystèmes : tourbières, montagnes, plaines, et rivages de la Russie à la Suisse, en passant par la Crimée, l’Allemagne, le Sud de la France et les États-Unis. Le colloque est l’occasion d’étudier la présence et le rôle du monde naturel dans l’œuvre littéraire de Nabokov, et de mieux comprendre l’évolution du rapport de l’écrivain à la nature.

Comité scientifique / Scientific committee:

– Marie Bouchet, Université Toulouse 2 Jean Jaurès

– Agnès Edel-Roy, Université Paris-Est Créteil

– Martine Hennard-Dutheil, Université de Lausanne

– Julie Loison-Charles, Université de Lille

– Monica Manolescu, Université de Strasbourg – Institut Universitaire de France

– Agnieszka Soltysik Monnet, Université de Lausanne

– Boris Vejdovksy, Université de Lausanne

– Ekaterina Velmezova, Université de Lausanne.

– Irène Weber Henking, Université de Lausanne