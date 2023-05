Yves Czerczuk, Le cahier d'activités littéraires

Quatre-vingts pages pour tester ses connaissances en littérature, braver l’anacoluthe et retrouver ses auteurs préférés en se divertissant !

Ce cahier d’activités propose de nombreux jeux pour tous les passionnés et amateurs des belles lettres :

Quiz, jeux de datation, grilles à mots cachés ou encore mots mystères, charades, dictées et autres QCM.



Apprendre le jargon d’une maison d’édition, redécouvrir les plus grands auteurs classiques et contemporains, rêver avec Marcel Proust ou Charles Dickens, parcourir les correspondances enflammées entre George Sand et Alfred de Musset, deviner la date de publication du premier roman d’Annie Ernaux, réviser tous les prix littéraires – Nobel, Goncourt ou encore Médicis – voyager avec les auteurs japonais ou africains, les autrices oubliées mais aussi les poètes et les dramaturges…

De jolis mots et des exercices pour s’amuser, relire ses auteurs adorés ou se délecter de citations merveilleuses…

Et, surtout, apprendre toujours, en se trompant, parfois !

Illustrations de Violette Bénilan