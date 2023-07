À partir des années 1990 mais surtout des années 2000, le numérique, dans ses différentes acceptions – programmation, application, médiatisation et création –, colonise l’ensemble de la sphère sociale, et sature l’espace physique, géographique et même cosmogonique, comme en témoigne une série de créations artistiques dans la lignée de l’œuvre culte Et moi dans tout ça ? de Maurice Benayoum (1995). Dès lors, il occupe et préoccupe les esprits. La relation entre l’homme social et son environnement numérique, qui se caractérise dès l’origine par un double mouvement de fascination et de répulsion, ne cède pas mais, au contraire, se tend. Malgré son outillage et sa distance intellectuelle, le chercheur n’est pas épargné par ce conflit de l’homme face à la machine. Sous le titre “L’œil numérique” et à l'initiative de Laurence Danguy et Julien Schuh, la nouvelle livraison de la revue Sociétés & Représentation se propose d’interroger les répercussions de l’œil numérique sur la manière de reconfigurer le regard du public et des chercheurs.

(Image de couverture réalisée par une intelligence artificielle : A picture of a digital eye, image générée avec Stable Diffusion)