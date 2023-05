Buata B. Malela, Belinda Cannone. Conversation avec soi, l'autre et le monde

L’autrice française Belinda Cannone, à travers sa perception de la relation à soi et à l’autre, entend « converser avec le monde » dans ses écrits (non-)fictionnels qui, de ce point de vue, interrogent plus généralement le sujet alors à redéfinir comme une intériorité.

Cet essai se demande comment, entre 1990 et 2019, Belinda Cannone assure pratiquement cette prise en charge du sujet dans ses œuvres qui évoquent de multiples expériences dont le conformisme, le sentiment d’imposture, le féminisme, le désir, la nature, l’émerveillement et bien d’autres choses encore.

Comment ces concepts s’articulent-ils avec sa manière d’être écrivaine et intellectuelle impliquée dans un champ littéraire français pourtant affecté par la tradition du nouveau ? Cette même tradition qui l’amène à être infidèle à la pensée de l’histoire littéraire, tout en même temps et paradoxalement, tenterait-elle de répondre du présent par ce biais détourné ? Comment la critique littéraire et médiatique accueille-t-elle son œuvre à concevoir comme une conversation permanente avec soi, l’autre et le monde ?

Buata B. Malela est professeur de littératures francophones à l’Université de Mayotte. Ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, océan Indien), sur la théorie de la littérature et sur la pop musique urbaine contemporaine.