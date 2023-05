Sophocle, Électre (éd. V. Gély)

Trad. du grec ancien par Jean Grosjean.

Édition de Véronique Gély



Depuis longtemps, Électre endure la douleur de côtoyer tous les jours les assassins de son père Agamemnon, roi de Mycènes : la reine Clytemnestre, sa propre mère, et son amant Égisthe. Mais un nouveau deuil vient l’accabler : des messagers entrent dans le palais et lui remettent une urne funéraire¿: Oreste, ce frère qu’elle avait sauvé et dont elle attendait tant le retour, serait mort. Comment dès lors la mort de leur père pourrait-elle être vengée ?

À la fin de sa longue carrière, alors que décline la puissance d’Athènes, Sophocle répond à l’Orestie d’Eschyle et se démarque d’Euripide en construisant sa propre tragédie des Atrides autour de l’affrontement entre la fille et sa mère. Après Antigone et OEdipe, aujourd’hui comme hier, son Électre fait explorer jusqu’à l’horreur les limites de la justice, la complexité des liens familiaux et les pouvoirs du théâtre.

