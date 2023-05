Les formes du quotidien

Le quotidien renvoie à une double temporalité : d’une part à celle du cadre matériel et physique de la journée, du présent ordinaire où disparaît la fulgurance de l’instant ; il est alors perçu comme prosaïque, dénué d’intérêt, de grandeur, de vertige. D’autre part, à celle de la répétition indéfinie des jours, des tâches dites « quotidiennes », des emplois du temps inscrits dans les formes historiques et sociales de la réalité physiologique et matérielle. Comment rendre compte à la fois de la continuité et de la répétition, du banal et de l’exceptionnel ? La nouvelle livraison de la revue Communications propose de saisir les formes historiques et contemporaines du quotidien dans des espaces aussi variés que l’hôpital, la ville, le logement, et sous des registres aussi divers que la contrainte, le désastre ou la liberté. Le sommaire est d'ores-et-déjà accessible en ligne via Cairn…

(Photo.: Piazza del Popolo, Roma, 1931, ©Paul Wolff,1887 - 1951)