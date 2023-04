Figures et trajectoires de journalistes dans la presse en langues étrangères du Siècle des Lumières à l’époque des nationalismes. Configurations et mises en perspectives comparatistes Europe – Amériques, XVIIIe – début XXe s. (Sarrebruck, Allemagne)

Du 11 au 12 mai 2023 le colloque international "Figures et trajectoires de journalistes dans la presse en langues étrangères du Siècle des Lumières à l’époque des nationalismes. Configurations et mises en perspectives comparatistes Europe – Amériques (XVIIIe – début XXe siècles)" aura lieu à l'Université de la Sarre à Sarrebruck (Allemagne). Le colloque est organisé par Hans-Jürgen LÜSEBRINK (U de la Sarre) et Anaïs NAGEL (U de Strasbourg) en coopération avec TRANSFOPRESS. Réseau transnational pour l'étude de la presse en langue étrangères. Le colloque est soutenu par l’Université Franco-Allemande (UFA) et le “Internationalisierungsfonds” de l’Université de la Sarre.



Le colloque se déroulera en hybride.

Pour vous inscrire, contactez carla.dalbeck@uni-saarland.de ou florian.lisson@uni-saarland.de.



Découvrir le programme complet…