Présence des Disparus de Daniel Mendelsohn dans la création contemporaine (Neuville-sur-Oise & en ligne)

Colloque international indisciplinaire



Présence des Disparus de Daniel Mendelsohn



dans la création contemporaine



15-16 juin 2023



Maison internationale de la Recherche



Neuville-Cergy Pontoise



1 Rue Descartes, 95000 Neuville-sur-Oise





CY Cergy Paris université



et Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines Paris Saclay





Avec le soutien de :



CY Cergy Paris université



CY héritages



CY Advanced Studies



Maison des sciences de l’Homme Paris-Saclay



Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, UVSQ





Colloque en présence et à distance



avec inscription gratuite mais obligatoire à : colloquemendelsohn@gmail.com











PROGRAMME



Jeudi 15 juin 2023



9h30



Introduction : Aurélie Barjonet & Sylvie Brodziak



Conférence plénière : Leïla Férault-Levy, réalisatrice



Notamment de :



Bon-papa, un homme sous l’Occupation, France, 69 min. (2007)



Les Ombres, un conte familial, France, 86 min. (2013)





10h30



Créer avec Les Disparus



Emilie Garrigou-Kempton (Visiting Assistant Professor, littératures romanes, Pomona College, California, Etats-Unis) :

« The Pursuit of Impossible Memory : Traces of Daniel Mendelsohn’s The Lost in Contemporary Art »



Irène Jonas (Sociologue et photographe indépendante, France) : « Une légende photographique »



Mélanie Dulong de Rosnay (Directrice de recherche au CNRS et Directrice du Centre Internet et Société, docteure en droit et HDR en droit public, France) & Simon Bourdieu-Apartis (ingénieur d’études au CNRS au Centre Internet et Société, France) : « L’arbre de la connaissance : mise en scène de l’archive et hétérogénéité des médias dans Les Disparus »







12h-12h30



Présentation de la revue European Judaism consacrée à l’art de la deuxième génération (Fransiska Louwagie, Senior Lecturer en études françaises, Université d’Aberdeen, Écosse)





12h30



Déjeuner







14h



Penser avec Les Disparus



Marie Julie (artiste, France) : « Ce que peuvent nous dire nos disparus – sentimentalité ou réalités ? »



Muriel Katz-Gilbert (Maître d’enseignement et de recherche en psychologie clinique, LARPsyDIS, Université de Lausanne ; psychologue-psychothérapeute FSP, Suisse) : « Retracer l’histoire d’une disparition politique en la racontant : un défi à l’impunité des coupables. L’héritage de Mendelsohn et de Ricoeur »



Vincent Depaigne (Fonctionnaire à la Commission européenne, docteur en droit, France) : « Le ‘trou noir’ ou la vie ordinaire sur fond de génocide (l’exemple de ‘IRemember Wall’ de Yad Vashem) »



15h30



Pause







16h



Écrire avec Les Disparus



Christine Détrez (Professeure de sociologie, ENS Lyon, France) : « Des disparus à ma disparue » (en visioconférence)



AMarie Petitjean (Professeure en littérature française et création littéraire, CY Cergy Paris université, France) & Emmanuelle Laboureyras (Doctorante en recherche-création, CY Cergy Paris université, France) : « L’enquête historique en recherche-création. Quelle leçon d’écriture tirer de la lecture des Disparus ? »







17h



Table ronde d’écrivains (Ivan Jablonka, Déborah Lévy-Bertherat, Marianne Rubinstein (sous réserve), Léa Veinstein)





19h30



Dîner (à Paris)











Vendredi 16 juin 2023







9h30



Les Disparus & la littérature internationale



Yona Hanhart-Marmor (Maître de conférences en Littérature française, Université hébraïque de Jérusalem, Israël) : « Enquêter sur l'histoire familiale : la fraternité en question »



Simone Grossman (Professeure de littérature française et québécoise à l’université Bar Ilan, Israël) : « L’inscription de la mémoire vive de la Shoah à Montréal »



Benoîte Turcotte-Tremblay (Doctorante en littérature comparée, Université de Montréal, Canada) : « Parcourir la topographie mémorielle : Peut-être Esther de Katja Petrowskaja »



11h



Pause







11h30



Włodzimierz Próchnicki (Professeur émérite, historien et théoricien de la littérature, de l’Université Jagellonne, Cracovie, Pologne) : « Re/Construction. Daniel Mendelsohn’s The Lost & Martin Pollack’s The Dead Man in the Bunker. Discovering my Father »



François-Xavier Garneau (Doctorant en littérature comparée, Université de Montréal, Canada) : « Écrire l’héritage mémoriel d’un grand-oncle franquiste : penser Le Monarque des ombres de Javier Cercas à l’aune des Disparus de Daniel Mendelsohn »

José Luis Arráez (Professeur en littérature française, Université d’Alicante, Espagne) : « Une réflexion sur sunt lacrimae rerum dans les ‘mémoires cachées’ des ‘petits-enfants’ des nazis et des collaborateurs (Les Amnésiques de Géraldine Schwarz et Des gens très bien d’Alexandre Jardin) »







13h



Déjeuner







14h







Laurence Benarroche (PRAG d’anglais, Université d’Aix-Marseille, France) : « ‘Si loin, si proche – du Yiddishland au Nouveau Monde’. Shoah et judéité dans Les Disparus de Daniel Mendelsohn »



Sylvie Brodziak (Professeure de Littératures française et francophone et d’Histoire des idées, CY Cergy Paris université, France) : « La fabrique de la mémoire dans la famille Safran Foer (Esther Safran Foer et Jonathan Safran Foer), à l’ombre des Disparus »



15h



Pause







15h30



Les Disparus & la littérature française







Abir Homri Briquet (Doctorante en littérature comparée, Université Laval, Canada) : « De la hantise à l’écriture de l’‘élan midrashique’ dans la trilogie européenne et Thésée sa vie Nouvelle de Camille de Toledo »



Aurélie Barjonet (Maître de conférences HDR Littérature comparée, Université de Versailles-St-Quentin-en-Yvelines, France) : « Portraits de Daniel Mendelsohn et de Ruth Zylberman en non-témoins »



Marjolein Corjanus (Chercheuse indépendante en littérature, Pays-Bas) : « Les Disparus de Mendelsohn comme point de repère pour Kurtz, Boltanski et Berest. Microhistoires, métanarration, réflexion de soi, le travail de deuil comme thèmes communs »







17h



Mots de conclusion