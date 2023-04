Espaces de la danse: scènes et images entre 1850 et 1950 (Lausanne)

Espaces de la danse: scènes et images entre 1850 et 1950

Université de Lausanne, 27-28 avril 2023

Ce colloque souhaite interroger de manière interdisciplinaire la diversité des espaces de la danse ainsi que leurs représentations entre 1850 et 1950. Il s’agit de penser à la fois la diversité des lieux physiques où se performe la danse, mais aussi d’analyser sa visibilité hors de ces espaces, sa réception et ses supports de diffusion.

Programme

Jeudi 27 avril 2023 - Université de Lausanne, Amphimax, salle 412



13 : 15 Accueil



13 : 40 Mot de bienvenue Lorena Ehrbar & Camilla Murgia (Université de Lausanne)



SESSION 1 : Cinéma et images en mouvement – Cinema and moving images

Modération : Kornelia Imesch Oechslin (Université de Lausanne)



14 : 00 Laurent Guido (Université de Lille)

Corps entre scènes et écrans : figures hybrides autour de 1900



14 : 25 Tessa Ashlin Nunn (École normale supérieure de Lyon)

« Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite » : la valse de Madame Bovary

au cinéma



14 : 50 Antoinette Nort (Université Paris Sorbonne)

Les films de marionnettes dansantes d'Alexander Shiryaev



15 : 15 Discussion



15 : 30 Pause café



SESSION 2 : Perfomance et théâtralité de la scène – Stage's performance and

theatricality

Modération : Lise Michel (Université de Lausanne)



16 : 00 Clara Nizard (University of Chicago)

A Radium Dance: Performance Studies and the Radium Metaphor



16 : 25 Joellen A. Meglin (Temple University, Philadelphia, Pennsylvania) and

Jennifer L. Conley (Franklin & Marshall College, Lancaster, Pennsylvania)

When Design Becomes Movement Score: Transatlantic Crosscurrents



17 : 30 Discussion et clôture de la journée



Vendredi 28 avril 2023 - Université de Lausanne, Anthropole, salle 2120



8 : 45 Accueil & café



SESSION 1 : Lieux I : apprendre et enseigner – Places I: learning and teaching

Modération : Valentine Robert (Université de Lausanne)



9 : 00 Emmanuelle Delattre-Destemberg (Université Polytechnique Hauts-de-France,

LARSH/CRISS, Valenciennes)

Du Magasin de la rue Richer au Palais Garnier : lieux et conditions de l'apprentissage des

élèves de la danse de l'Académie de musique au XIXème siècle



9 : 25 Camille Paillet (Université Polytechnique Hauts-de-France, LARSH/CRISS, Valenciennes)

D'un espace festif au lieu de travail. Enquête sur les professeurs de danse au sein des bals

parisiens au XIXème siècle



9 : 50 Mélanie Papin (Université de Strasbourg, ACCRA, Strasbourg)

Du studio à l'atelier. L'enseignement de la danse moderne en France dans la première moitié

du XXème siècle : entre professionnalisation et légitimation



10 : 15 Discussion



10 : 30 Pause café



SESSION 2 : Lieux II : Plein air et villes d'eau – Places II: open air and water cities

Modération : Nathalie Dietschy (Université de Lausanne)



11 : 00 Sarah Burkhalter (SIK-ISEA, Lausanne)

The Hill, the Shore and the Deck. Environmental Dancing at Monte Verità, Black Mountain

and Mount Tamalpais



11 : 25 Florence Poudru (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon)

La vie chorégraphique des villes thermales



11 : 50 Discussion



12 : 10 Déjeuner



SESSION 3 : Périodiques et illustrations – Periodicals and illustrations

Modération : Lorena Ehrbar et Camilla Murgia



13 : 45 María Sicarú Vásquez Orozco (Universidad Iberoamericana, Mexico City)

Dance in Mexican 19th-century illustrated magazines. A visual approach



14 : 10 Ruth Hellier (University of California, Santa Barbara)

Newspaper, program, stage: dancing authenticity in the Palacio de Bellas Artes, Mexico City

in the 1930s



14 : 35 Discussion



14 : 50 Pause café



SESSION 4 : Constructions médiatiques – Media constructions

Modération : Lorena Ehrbar et Camilla Murgia



15 : 10 Marine Ghielmetti (Université Paris 8 Vincennes, Saint-Denis)

La réception critique de Martha Graham en France en 1950. Un choc esthétique massif



15 : 35 Eléa Lauret-Baussay (École des hautes études en sciences sociales, Paris)

L'Eden-Théâtre, espace "étranger" de danse : mises en perspective politiques de la pratique

du ballet "italien" à Paris (1883-1892)



16 : 00 Discussion



16 : 15 Table ronde et clôture du colloque

Beate Schlichenmaier (Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène), Lorena

Ehrbar, Camilla Murgia